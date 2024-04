Wielka impreza w Lubuskiem. Potrwa aż pięć dni! Będą cztery sceny, kino pod chmurką i spływ kajakowy. Już można kupować bilety

W tym roku impreza rozpoczyna się 19 czerwca i potrwa do 24 czerwca. I znowu ma być magicznie. Co przygotowali organizatorzy?

Obra Festival: 35 artystów z Polski i zagranicy

- Zapraszamy wszystkich na festiwal muzyki elektronicznej. Będą to dni wypełnione elektroniką, warsztatami, sztuką. Obra Festival to lżejsze nurty muzyki klubowej; house, electro, dark disco, indie, melodic techno. Teren będzie przyozdabiony autorskimi dekoracjami, oświetlony tysiącem kolorowych lumenów. Na potrzeby wydarzenia powstaną cztery sceny wzdłuż rzeki. Na których zagra ponad 35 artystów z Polski i za granicy -

Koncerty, spływ kajakowy, kino pod gwiazdami

Jak wygląda rozpiska festiwalowych dni? - Pierwsze dwa to kontakt z naturą, relaks, gramy dopiero wieczorami. Dzień pierwszy to zwycięzcy konkursu dla dj'ów. Dzień drugi przypada w równonoc, czyli Dzień Kupały będzie słowiańsko orientalnie, ognisko przy rzece, wykład o demonach i wodnych dziadach, rusałkach, polowanie na czarownice, a wszystko skąpane w deepowych klimatach. Piątek i sobota, to serce festiwalu, za dnia gramy przy samej rzece, by wieczorem odpalić dwie sceny. Niedziela, to chill przy scenie przy rzece zakończony kinem pod gwiazdami. Poniedziałek to wspólny spływ Obrą, bo dobrze tak wyhamować emocje po weekendzie - opowiada K. Jahns.