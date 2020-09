Wielka tragedia w jeziorze Lubniewsko. Z wody wyłowiono zwłoki wędkarza z Gorzowa

Do tragedii doszło na jeziorze Lubniewsko (gmina Lubniewice). WOPR otrzymał informację o zgłoszeniu od kobiety, która zobaczyła pływające ciało mężczyzny.

W tym miejscu doszło do tragedii. Google

Lubił ryby, przyjeżdżał do nas od lat...

Informację potwierdził nam prezes WOPR Lubniewice. Opowiedział też o szczegółach zdarzenia. - Mężczyzna wypłynął na łódce na ryby. Nie wiemy, jakie są przyczyny utonięcia - powiedział Przemysław Matczak - Na miejscu był prokurator. Będzie prowadzone dalsze śledztwo w tej sprawie. My zabezpieczyliśmy to miejsce. Mężczyzna został wyciągnięty z wody. Był to pan z ośrodka z wodociągów. Mężczyzna był grubo po 60-stce, był schorowany. Mieszkał w Gorzowie, ale bardzo często przyjeżdżał do Lubniewic, czyli był traktowany praktycznie jak mieszkaniec. Bardzo lubił wędkować. Podejrzewamy, że mogło to się stać w nocy, bądź nad ranem - podsumował Matczak.