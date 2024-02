Wielka woda zalewa Park Narodowy "Ujście Warty". Teraz wygląda jak ogromne jezioro!

Uzupełnienie tych brakujących zapasów wody na pewno jest korzystne dla przyrody. Jednak obecnie obserwujemy w tej południowej części parku mniej ptaków niż byśmy się spodziewali o tej porze roku, co jest spowodowane wysokim stanem wody. Większość gęsi, żurawi czy kaczek odżywia się pokarmem roślinnym, który teraz jest dla nich niedostępny w tym miejscu, więc one przeleciały tam, gdzie to pożywienie jest dostępne. Natomiast trzeba wziąć pod uwagę, że wiosną ten poziom wody zacznie opadać, ale prawdopodobnie będzie wyższy niż w poprzednich latach i to będzie optymalne i bardzo korzystne zjawisko dla wielu gatunków ptaków wodnych - tłumaczy Olga Betańska.