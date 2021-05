Wielki powrót do muzeów. Od 5 maja zostały ponownie otwarte. Co czeka na zwiedzających?

Czynne od 5 maja od godziny 11.00 do 17.00 od wtorku do niedzieli włącznie.

Obecnie muzeum oferuje między innymi wystawę "Dwa dokumenty - dwie epoki" prezentującą dwa akty erekcyjne. Są to dokumenty znalezione podczas przesunięcia pomnika Adama Mickiewicza. Jeden akt dotyczy niezrealizowanego pomnika Wolności, drugi budowy pomnika Adama Mickiewicza.

W muzeach obowiązuje zasłanianie ust i nosa, dezynfekcja dłoni i zachowanie dystansu społecznego. W piątki wstęp do otwartych filii jest bezpłatny.

Zachowany jest reżim sanitarny, w muzeum obowiązują maseczki. Goście dostają rękawiczki do obsługi aplikacji multimedialnej.

Od 15 maja do końca września z przerwami udostępnione będą cztery nowe wystawy czasowe, czyli wystawy chińskie. Będzie można je oglądać od godziny 14.00 do godziny 20.00.