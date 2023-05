Wielkie i wyjątkowo rzadko wykonywne dzieło oratoryjne Stanisława Moniuszki zabrzmi w Zielonej Górze. Warto już teraz zadbać o bilety Jarosław Wnorowski

Zawarta w tytule litanii Moniuszki - Ostra Brama - to najczęściej odwiedzane przez Polaków miejsce w Wilnie. W Wilnie mieszkał także i pracował Stanisław Moniuszko. Marcin Białek wikipedia Zobacz galerię (6 zdjęć)

W Zielonej Górze w sobotę (13.05) zabrzmi wielkie dzieło oratoryjne. Będą to Litanie Ostrobramskie – Moniuszki, który utworom religijnym nie poświęcał tyle czasu, ile operze. To dzieło wyjątkowo rzadko wykonywane, także w Polsce, dlatego warto skorzystać z nadarzającej się okazji, aby go wysłuchać.