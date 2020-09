Wieloletni prezes słubickiego OSiR-u odwołany. Powód? Nie spełnił oczekiwań burmistrza

Prezes SOSiR-u Zbigniew Sawicki odwołany

1 września burmistrz Mariusz Olejniczak zorganizował briefing prasowy, podczas którego wyjaśnił, dlaczego podjął decyzję o odwołaniu prezesa SOSiR-u.

- SOSiR to nie tylko ośrodek sportu, ale przede wszystkim nasz piękny zabytek, który jest chyba najbardziej wartościowy w naszym mieście. Od lat - zarówno, kiedy byłem przewodniczącym rady miejskiej, jak i teraz, kiedy jestem burmistrzem - zabiegałem o to, by na naszym ośrodku zadziało się coś w kwestii konserwacji zabytków. Do tej pory niestety nic się nie wydarzyło. Od lat słyszałem od pana prezesa, że pochyli się nad niektórymi sprawami, ale to jest zdecydowanie za mało - przyznał włodarz.