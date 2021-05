Wieści z frontu. Wojnę z ćmą bukszpanową przegrywam z kretesem. A Wy?

Tak, to nieco obrzydliwe, ale fachowcy zachęcają do mechanicznego usuwania ćmy. Tak, trochę jak zbierano niegdyś stonkę ziemniaczaną. Gąsienice można zbierać ręcznie, ale można też użyć folii. Folię rozkładamy pod krzewem, a następnie nim potrząsamy. Operację powtarzamy przez kilka kolejnych dni.

Jeśli i ten podstęp zawiedzie, sięgamy po broń biologiczną i chemiczną. Biologiczne preparaty biobójcze są zdecydowanie bezpieczniejsze, choć równie skuteczne co środki chemiczne.

Zawierają bakterie lub nicienie entomopatogenne. Larwy nicieni wnikają przez otwory oddechowe gąsienic i szybko uwalniają chorobotwórcze bakterie do hemolimfy, zabijając żywiciela w ciągu 1-2 dni. Jednak minusem tych preparatów jest to, że nie działają one selektywnie i zabijają wiele innych gatunków owadów, nie tylko szkodliwych.