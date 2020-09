Wieża Bismarcka, czyli Eckerta. Jak to jest z popularnym obiektem widokowym?

Wieże powstałe w latach 1869-1934 (pierwsza w Janówku na Dolnym Śląsku) sławiły Ottona von Bismarcka. Obiekt w Ośnie Lubuskim zbudowany został w 1937 roku. Kamienna wieża widokowa powstała na cześć – zmarłego w 1923 roku - Dietricha Eckerta. To niemiecki dziennikarz, pisarz i polityk, jeden z głównych przywódców NSDAP, uczestnik puczu monachijskiego, członek Towarzystwa Thule, głosiciel nacjonalistycznych i antysemickich haseł. Hitler uważał Eckarta za swojego mentora. Kończąc „Mein Kampf” złożył mu hołd twierdząc, że Eckart był jednym z największych bohaterów ruchu nazistowskiego.

Dziś pokonując niezbyt liczne i strome schody, możemy wejść na jej szczyt i podziwiać krajobraz miasta z jeziorem Reczynek jako głównym jego punktem.

Nad wspomnianym jeziorem znajduje się miejska plaża, a po drugiej stronie – kolejna interesująca budowla. Amfiteatr. W Polsce są tylko dwa takie obiekty, w tym jeden właśnie u nas, w Ośnie Lubuskim. Nazywano je Thingstätte lub Thingplatz. Były budowane w nazistowskich Niemczech jako miejsca wieców NSDAP i organizacji pokrewnych. Plan był taki, by powstało ich aż 1.200. Do końca drugiej wojny światowej gotowych było już 40 takich amfiteatrów. Obecnie na terenie naszego kraju znajdują się one w Ośnie Lubuskim i na Górze Świętej Anny.