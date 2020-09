Wieża w Świętnie. Co widać z drewnianej wieży widokowej? Okazuje się, że nie tylko morze sosnowego lasu!

Wieżę widokową na Kaplicznej Górze pod Świętnem w gminie Wolsztyn udostępniono zwiedzającym w maju 2016 roku. 30-metrowa konstrukcja z drewna ze stalowymi elementami powstała dzięki środkom Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Na wieńczącej wieżę zadaszonej platformie widokowej zamontowano kamerę obrotową (zasilają ją ogniwa fotowoltaiczne). Jest też turystyczna luneta.

Jak dojechać do wieży w Świętnie

Wyjeżdżając ze Świętna w kierunku Wolsztyna – po ok. 400 metrach – zobaczymy tablicę kierującą do wieży, a dokładnie na bezpłatny parking, który przygotowało Nadleśnictwo Sława. Następnie pieszo pokonujemy około kilometra prostym leśnym duktem. Po drodze mamy tablice edukacyjne na temat leśnej fauny i flory – ta ścieżka edukacyjna to również dzieło Nadleśnictwa Sława.

Następnie pokonujemy drewniane schody prowadzące na wzniesienie i za chwilę - po prawej stronie - wyrasta 30-metrowa wieża.

Wstęp na wieżę jest bezpłatny.