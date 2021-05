Wiktoria urodziła się o dwa miesiące za wcześnie. Aby normalnie funkcjonować, potrzebuje bardzo kosztownych operacji. Rodzice proszą o pomoc Anna Moyseowicz

Ma 4,5 miesiąca, a już leży pod respiratorem i zmaga się z szeregiem wad. Wiktoria z Cybinki jest wcześniakiem, urodziła się dwa miesiące przed terminem. Ten krótki czas określił całe życie dziewczynki. Choć jest szansa na to, by było lepiej, potrzebne są do tego ogromne pieniądze.