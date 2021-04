Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

Wilenko. Pożar samochodu osobowego na drodze serwisowej A2. Strażacy walczyli z ogniem

We wtorek 20 kwietnia doszło do pożaru wywróconego na bok auta znajdującego się na drodze serwisowej przy autostradzie A2. Do zdarzenia zostały zadysponowane zastępy z JRG Świebodzin, OSP Szczaniec oraz OSP Brójce.



Jak informują strażacy, po dojeździe zastępów na miejsce, stwierdzono, że samochód jadący drogą serwisową z Myszęcina w kierunku Wilenka wypadł z drogi, zawisł na lewym boku na siatce ogrodzeniowej autostrady i zapalił się. Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia i ugasili pożar, wykorzystując jeden prąd wody. Konieczne było też wycięcie części ogrodzenia autostrady.



źródło: Straż Pożarna w Świebodzinie



