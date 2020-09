Winobranie 2020. Co i gdzie znajdziemy na jarmarku winobraniowym w Zielonej Górze?

– Zazwyczaj na Winobraniu mamy około 300 stoisk standardowych oraz 100 mniejszych , mobilnych lub tzw. dostawek. W tym roku ze względów bezpieczeństwa związanych z epidemią koronawirusa zmniejszyliśmy ich liczbę do 134 , przy czym 59 z nich to będą wystawcy z Zielonej Góry lub województwa lubuskiego – tłumaczy Zdzisław Strach, prezes Centrum Biznesu. – Dodatkowo zrezygnowaliśmy zupełnie z tych mniejszych stoisk a przy okazji wprowadziliśmy również zakaz rozdawania ulotek reklamowych podczas Winobrania – dodaje.

To jednak nie wszystkie środki bezpieczeństwa. Okazuje się, że stoiska muszą być od siebie oddalone, o co najmniej dwa metry. Jeżeli między nimi jest wejście, np. do sklepu bądź kamienicy to również z każdej strony od takiego wejścia musi być zachowany odstęp dwóch metrów. – Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, w której dany wystawca wykupił dwa stoiska. Wtedy zlokalizowane są one obok siebie i traktowane, jako jedno – twierdzi Strach.