Winobranie 2020. Takie atrakcje przygotowano dla dzieci. Czy się im spodobają?

- Święto miasta w tym roku będzie skromniejsze niż zwykle. To zrozumiałe. Czas jest wyjątkowy. Myślałam już, że w ogóle nie będziemy świętować – przyznaje Joanna Kartel-Barda z Zielonej Góry. – Czy program dla dzieci jest atrakcyjny? Moim zdaniem tak, ale ja mam takie podejście, że wszystko może być atrakcyjne, jeśli rodzice odpowiednie do tego podejdą. Ja zamierzam moje córki zabrać na część imprez dla dorosłych. Przecież mogą obejrzeć np.wystawę o dawnej Zielonej Górze, by dowiedzieć się więcej o rodzinnym mieście. Pójdziemy też na koncert Raz Dwa Trzy. Na pewno jak co roku oblegane przez najmłodszych będzie wesołe miasteczko na placu Bohaterów (codziennie od godziny 10.00), oraz lunapark na parkingu przed Centrum Biznesu.

InsectDay, czyli największa impreza o owadach

Wielu młodych może zainteresować niedzielna (6 września) impreza w Centrum Przyrodniczym od godz. 10.00 do 12.00, potem od 13.00 do 15.00 oraz od 16.00 do 18.00 II edycja InsectDay! To największa impreza tego typu w Zielonej Górze. Główną atrakcją będą oczywiście owady, zarówno z naszej, jak i z zaprzyjaźnionych hodowli. Każdy zainteresowany rozpoczęciem własnej przygody z hodowlą owadów będzie mógł uzyskać wskazówki i porady. Przygotujemy również stanowiska, na których można będzie wykonać własne pamiątki.

Do każdego zakupionego biletu drobna niespodzianka.

Liczba miejsc ograniczona, prosimy o rezerwację.