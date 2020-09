Winobranie 2020. Uwaga! Zamknięte ulice i parkingi. Sprawdź gdzie i kiedy nie będzie można zaparkować

Winobranie 2020 potrwa od 5-13 września.

Zielona Góra już przygotowuje się do wielkiego święta.

Centrum Biznesu Spółka z o.o. w Zielonej Górze, informuje o zamknięciu ulic i placów w związku z obchodami Dni Zielonej Góry – Winobranie 2020 r.

Winobranie 2020: Park rozrywki powstaje na parkingu przed Centrum Biznesu i Placu Bohaterów

Jak co roku na czas Winobrania powstaje park rozrywki. We wtorek, 1 września, na placu przed Centrum Biznesu pojawiły się pierwsze auta z atrakcjami dla starszych i młodszych. A to oznacza utrudnienia dla kierowców. Centrum Biznesu informuje, że

w dniach 01.09. – 16.09.2020 r. – Plac Bohaterów i parking pod Centrum Biznesu oraz ulice Plac Bohaterów, Kazimierza Wielkiego (od galerii do ulicy Plac Bohaterów) i Alei Niepodległości (od ul. Plac Bohaterów do ul. Bankowej) –będą zamknięte w związku z działaniami parku rozrywki.