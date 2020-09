Winobranie 2020 w Zielonej Górze. Pandemia sprawi, że podczas dni miasta to właśnie Zielona Góra i jej tradycje będą jeszcze ważniejsze?

Gwiazdy związane z miastem, rozmowy o winie i nie tylko...

No bo tak: tegoroczne koncerty podczas Winobrania 2020 będą występami gwiazd, które właśnie stąd się wywodzą. Większą rolę odegrają też lubuskie winnice i piwnice winiarskie. Do miasta przyjadą także tuzy polskiej enologii, znawcy wina, którzy ocenią lokalne trunki. A Bachus? Razem z mieszkańcami dzielnicy Nowe Miasto będzie... deptał winogrona i świetnie się przy tym bawił. Jak to podczas dawnych świąt miasta bywało. Jeśli pandemia ma zmienić nasz sposób myślenia o dniach Zielonej Góry, to nie mam absolutnie nic przeciwko!