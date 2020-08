Winobranie 2020 w Zielonej Górze. Program winobrania, niedziela, 6 września 2020 (6.09.2020)

Winobranie 2020 rozpoczęło się w sobotę, 5 września i potrwa do 13 września. Wiadomo, że ze względu na epidemię koronawirusa nie odbędzie się korowód. Mimo to atrakcji nie zabraknie. Zobacz, co będzie się działo drugiego dnia Winobrania.

Program Winobrania 2020 - niedziela, 6 września

KONKATEDRA P.W. ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ (ul. Mickiewicza 14)

godz.12.00 - Uroczysta msza święta w intencji winiarzy, mieszkańców i gości winobraniowych, celebrowana przez Jego Ekscelencję Ks. Biskupa Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

SCENA WINOBRANIOWA (Plac Teatralny)