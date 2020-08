Winobranie 2020 w Zielonej Górze. Program winobrania, poniedziałek, 7 września 2020 (7.09.2020)

Winobranie 2020 rozpoczęło się w sobotę, 5 września i potrwa do niedzieli, 13 września. Ze względu na pandemię koronawirusa zmieniono nieco formułę święta Zielonej Góry. Mimo to na mieszkańców i gości czeka wiele atrakcji. Zobacz, co będzie się działo trzeciego dnia Winobrania, w poniedziałek, 7 września.

Program Winobrania 2020 - poniedziałek, 7 września

SCENA WINOBRANIOWA (Plac Teatralny)

godz. 16.00 - Studio Tańca KeepOn! Dancing

godz. 17.00 - „Sounds of Green”

godz. 18.30 - Pendofsky

godz. 20.00 - „Od Sinatry do Presleya” Big Band Uniwersytetu Zielonogórskiego i Krzysztof Kiljański.

MIASTECZKO WINIARSKIE (Stary Rynek przy Ratuszu)