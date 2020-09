Winobranie? Raczej "Koronabranie"! - twierdzą mieszkańcy. Przy ratuszu maseczki są obowiązkowe. Nosi je niewielu. Czy posypią się kary?

Rzeczywiście, stanowisk jest o wiele miejsce. Zamiast 400, nieco ponad 130 . To sprawiło, że w miejscach, gdzie zawsze był problem z przemieszczaniem się, zrobiło się nieco luźniej. Ale w weekend i tak na zielonogórskim Winobraniu były tłumy.

Czy stosujesz się do obostrzeń, uczestnicząc w Winobraniu 2020 w Zielonej Górze?

Przypomnijmy: w tym roku nie ma dużej sceny przy filharmonii. Koncerty odbywają się na placu Teatralnym . Organizatorzy zastrzegają, że na nim może przebywać ograniczona liczba osób - jedna na 5 metrów kwadratowych . Zaś osoby obecne na koncercie mają obowiązek zakrywania ust i nosa. Tyle o wydarzeniach na placu Teatralnym , a co z innymi miejscami na zielonogórskim deptaku? Czy służby porządkowe przeprowadzają jakieś kontrole? Wokół miasteczka winiarskiego wisi szereg informacji, że w tym miejscu noszenie maseczek jest obowiązkowe .

- Na pewno osoby, które nie stosują się do zaleceń, mogą liczyć się z karami - mówi M. Barska. - I mandatami, i wnioskami do sądu. W tłumie ważne jest zachowanie dystansu, by się nie tłoczyć. A tam, gdzie są miejsca zamknięte, mieszkańcy powinni mieć założone maseczki. Na stoiskach natomiast maseczkę musi mieć sprzedający.

Do pomocy przy Winobraniu zaangażowana jest też straż miejska

- Obecnie strażnicy miejscy są przekazani na nocną zmianę do policji - mówi Stanisław Moryson, dyżurny Straży Miejskiej w Zielonej Górze. - Do północy pracują na placu Teatralnym. I tam sprawdzają kwestię noszenia maseczek.

Strażnicy, tak samo jako policjanci, mogą wystawiać mandaty. W ten weekend skończyło się na zwracaniu uwagi mieszkańcom i przypominaniu o obowiązku zakrywania ust i nosa.