Wioleta Haręźlak odwołana z funkcji przewodniczącej sejmiku województwa lubuskiego. Kto ją zastąpił?

W poniedziałek, 17 maja, podczas sesji sejmiku województwa lubuskiego, Wioleta Haręźlak z klubu Samorządowe Lubuskie, została odwołana z funkcji przewodniczącej. Jednocześnie radni z pośród trzech zgłoszonych kandydatów wybrali nowego przewodniczącego, którym został Wacław Maciuszonek z Bezpartyjnych Samorządowców.

Narastający konflikt między koalicją rządzącą a opozycją Przypomnijmy, radni koalicji rządzącej (PO - PSL - SLD) już w marcu zapowiadali, że złożą wniosek dotyczący odwołania Wiolety Haręźlak ze stanowiska. Te deklaracje miały miejsce na skutek ostrego sporu, jaki w sejmiku województwa toczył się w kwestii poprawek do budżetu. Przekładanie kolejnych posiedzeń i wydłużanie obrad sejmiku radny Sebastian Ciemnoczołowski z klubu Koalicji Obywatelskiej określił wtedy, jako działanie destrukcyjne, świadome blokowanie prac sejmiku przez przewodniczącą. Ale warto też pamiętać, że KO jest ostatnio niemal w stałym konflikcie również z prezydentem Januszem Kubickim, do którego politycznego środowiska zaliczana jest Wioleta Haręźlak oraz inni radni z opozycyjnego klubu Samorządowe Lubuskie.

– Ewidentnie widać, że pani Haręźlak nie radzi sobie z funkcją przewodniczącej – przekonywał nas w marcu radny Ciemnoczołowski. - Cały czas popełnia błędy, ogłasza przerwy, ciągle musi się konsultować. A przecież poprawki należy przyjąć, jak najszybciej, to są rozpoczęte projekty, to są ludzie czekający na możliwość ich realizacji, to służba zdrowia, która potrzebuje wsparcia. Dla dobra regionu powinniśmy zmienić przewodniczącego sejmiku.

Wygląda na to, że radni koalicji rządzącej dopięli swego - w poniedziałek, 17 maja, w tajnym głosowaniu, za odwołaniem przewodniczącej głosowało 15 radnych, 13 było przeciw. Polityczna decyzja? Na gorąco zaraz po głosowaniu udało nam się porozmawiać z Beatą Kulczycką z SL, która skomentowała decyzję o odwołaniu przewodniczącej. - To nie miało nic wspólnego z merytoryką, to jest polityczna decyzja. Panią przewodniczącą obarczono całą winą za przedłużające się obrady w sprawie poprawek do budżetu. A przecież to nieprawda! - podkreśla Kulczycka. - Ja osobiście nie dostrzegłam w pracy Wiolety Haręźlak ani stronniczości, ani manipulacji. Uważam, że bardzo dobrze sobie radziła a jej odwołanie jest jedynie elementem politycznej rozgrywki. Dlatego klub Samorządowe Lubuskie zgłosi jej kandydaturę, aby ponowie objęła tę funkcję - zapowiada Kulczycka. Wacław Maciuszonek, przewodniczący sejmiku Fot. Mariusz Kapala / Gazeta Lubuska Wacław Maciuszonek nowym przewodniczącym sejmiku województwa I faktycznie, gdy doszło do wyboru nowego przewodniczącego Wioleta Haręźlak znalazła się w gronie trójki kandydatów, razem z Heleną Hatką z Prawa i Sprawiedliwości oraz Wacławem Maciuszonkiem z Bezpartyjnych Samorządowców. To właśnie ten ostatni wygrał głosowanie zdobywając 16 głosów. Radna Hatka otrzymała 7 a radna Haręźlak jedynie 5 głosów.

- Chciałbym podziękować za wyborów oraz zaufanie. Dziękuję również mojej poprzedniczce za jej pracę - powiedział po głosowaniu Wacław Maciuszonek. I przedstawił swoje główne cele na nowym stanowisku. - Decyduję się objąć funkcję przewodniczącego, aby w sejmiku ustała walka, aby zagasić tlące się konflikty. Jeśli myślimy o dobru województwa to całą sytuację trzeba załagodzić, mówię tutaj również o konflikcie z prezydentem (Januszem Kubickim - przyp. red.). Chciałbym abyśmy rozmawiali o prawdziwych problemach, aby ta polityka w Warszawie nie docierała na tę salę - przekonywał nowy przewodniczący. Wacław Maciuszonek zapowiedział również pewne zmiany w pracy sejmiku. - Mam pewne pomysły, na pewno będę się spotykał z szefami poszczególnych klubów, aby omówić szczegóły - tłumaczył przewodniczący. - Wciąż mam krytyczne zdanie na temat niektórych decyzji zarządu województwa. Mam duże wymagania, ale życie nie jest czarno - białe. Chciałbym podkreślić, że będę jedynie lojalny wobec naszego województwa oraz Lubuszan - dodał Maciuszonek.

Co warto zauważyć, wybór nowego przewodniczącego prawdopodobnie doprowadzi do przełamania politycznego impasu w sejmiku. Dotychczas koalicja rządząca oraz opozycja miały po 15 głosów. Teraz jednak, jeśli nowy przewodniczący będzie głosował wspólnie z politykami związanymi KO, PSL ora SLD to w samorządzie województwa uformuje się nowa większość.

Wideo: Samorządowe Lubuskie to nowy klub w sejmiku województwa lubuskiego