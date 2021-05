Wioślarka Olga Michałkiewicz i kanadyjkarz Wiktor Głazunow z AZS AWF Gorzów tuż za podium w Pucharze Świata

Michałkiewicz w czwórce bez sterniczki z Marią Wierzbowską, Moniką Chabel i Joanną Dittmann w finale były czwarte, tracąc ok. 3,5 s do trzecich Rumunek, ok. 6,5 s do drugich Brytyjek i ok. 10 s. do pierwszych Holenderek.

Druga z gorzowskich akademiczek Katarzyna Boruch nie została powołana na PŚ. Jej czwórka podwójna z Agnieszką Kobus-Zawojską, Martą Wieliczko, Marią Sajdak i Katarzyną Zillmann też była czwarta w finale.