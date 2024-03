Wiosna w Lubuskiem? Nic z tego! Nadciąga ochłodzenie, mróz i śnieg

Krokusy i przebiśniegi

W miastach pojawiają się krokusy i przebiśniegi, sygnalizując, że wiosna nadchodzi wielkimi krokami. Poprzedni weekend i początek tygodnia (2-3 marca) pozwolił myśleć, że tak bardzo upragniona przez wszystkich pora roku przyszła na dobre. Marzec jednak postanowił jest zwykle pokazać swoje kaprysy. Temperatury zbliżające się nawet do 16-17 stopni sprawiły, że wielu z nas wyciągnęło letnie ubrania i utopiło marzannę, ciesząc się pierwszymi oznakami nadchodzącej wiosny. Tymczasem słupki termometrów znów spadły i ponownie bliżej nam do zimy. Kiedy to się skończy?

