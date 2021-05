Włącz EKOmyślenie i weź udział w naszym konkursie!

Stajemy się coraz bardziej świadomi i włączamy EKOmyślenie. Do degradacji środowiska nikt z nas nie chce przykładać ręki. Na co dzień pokazujemy to chociażby poprzez segregację odpadów, stawiamy na ekologiczne i innowacyjne rozwiązania chociażby względem pozyskiwania energii, oszczędzamy wodę i prąd, a także staramy się ograniczyć emisję spalin. Coraz więcej z nas stawia na rower, fotowoltaikę, czy deszczówkę.

Kwestie troski o środowisko i nasze najbliższe otoczenie poruszamy też w domach, w rozmowach z naszymi dziećmi. Nasze pociechy już nie w szkołach dowiadują się czym jest recykling, czy np. zero waste, ale tę wiedzę coraz częściej wynoszą już z domów. I to się chwali!

Chcemy jednak, by EKOmyślenie szło dalej w świat! By wszyscy dowiedzieli się, jak ważne jest dbanie o naszą planetę. To, jak o nią zadbamy dziś, przełoży się przecież na komfort życia przyszłych pokoleń: naszych dzieci, wnuków, prawnuków… Stąd też pomysł na ekologiczny konkurs online dla mieszkańców województwa lubuskiego. Może w nim wziąć udział każdy - dziecko oraz osoba dorosła. Ważne, by przedmiot był wykonany własnoręcznie. W ten sposób chcemy wzmocnić zaangażowanie nas wszystkich w ekodziałania.

Konkurs

Włącz EKO myślenie

Zasady konkursu są proste. Organizowany przez nas polega na przesłaniu zdjęcia prezentującego własnoręcznie wykonanej pracy: rękodzieła z wykorzystaniem materiałów, którym nada się drugie życie i uchroni przed wylądowaniem na śmietniku (pudełka, kartony, stare gazety, butelki plastikowe). Liczy się kreatywność i zaangażowanie w zadanie. Stworzenie ekologicznego projektu to możliwość nie tylko poszerzenia wiedzy z zakresu ekologii, ale też możliwość na dobrą zabawę.

Dołączcie do naszej zabawy już dziś: na autorów trzech najlepszych prac przygotowaliśmy bardzo atrakcyjne nagrody.



I miejsce – voucher do sklepu Decathlon o wartości 700 zł i książka pt. Życie Zero Waste. Żyj bez śmieci i żyj lepiej

II miejsce – voucher do sklepu Decathlon o wartości 500 zł i książka pt. Życie Zero Waste. Żyj bez śmieci i żyj lepiej

III miejsce – voucher do sklepu Decathlon o wartości 300 zł i książka pt. Życie Zero Waste. Żyj bez śmieci i żyj lepiej

Osoby pełnoletnie oczywiście zgłaszają się samodzielnie. Prace dzieci mogą zgłosić rodzice lub opiekunowie prawni. Wystarczy wybrać odpowiedni przycisk na dole.

Konkurs przeprowadzany jest na serwisie www.gazetalubuska.pl i rozpocznie się on 6 maja i potrwa do 24 maja do godz. 23.59. Co ważne, nadesłane prace konkursowe wybierze niezależna kapituła.