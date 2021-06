Władysław Wróblewski z Witnicy pisze bajki i opowiadania dla dzieci. Właśnie uruchomił stronę internetową. To miejsce dla dzieci i rodziców!

Tytułowy Witnik to czarodziej, bohater książki „Bajki Środka Świata”. Strona, której patronuje, to właściwie bajkowa biblioteka. Umieszczone na niej zakładki zawierają zbiory utworów na określony temat. ”Polskie lasy i wody” oraz „Zwierzęta egzotyczne” nie wymagają objaśnień. „Szczekające portrety” to oczywiście fraszki o przedstawicielach różnych ras psów. Zakładka „Głową w dół” zawiera opowieści poświęcone nietoperzom, a „Ćma z Ćmielowa” - teksty, na których język można sobie połamać, czyli teksty logopedyczne i kalambury.

Znakomita większość utworów to formy wierszowane. Wyjątkiem są „Przygody myszy Matyldy”, czyli zbiór opowiadań o chrobotce, która mieszka za regałem z książkami - mówi Władysław Wróblewski, który na co dzień kieruje witnicką biblioteką.

Strona z bajkami ma piękne ilustracje

Ważnym atutem strony są ilustracje. Zakładka „Pokoloruj z Magdą Ćwiertnią” jest wypełniona kolorowankami tytułowej artystki. Dla celów niekomercyjnych można je sobie bezpłatnie wydrukować i wykorzystać. Ilustracje Magdaleny Ćwiertni są też obecne w bajce „Zaczarowana fontanna” i na stronie głównej. W „nietoperzowej” części autor wykorzystał obrazki znakomitego rysownika Roberta Jurgi. W zakładce „Straszne jaszczury” zostały zamieszczone fotografie figur, które wykonał rzeźbiarz dinozaurów Krzysztof Kuchnio. Reszta ilustracji pochodzi z darmowych zbiorów, głównie z pixabay.com i Wikipedii.