Woda do picia - tylko z czajnika! Problemy z jakością wody w Witnicy i Białczu

Problemy z wodą w Witnicy i Białczu pojawiły się po tym, jak przeprowadzone kilka dni temu badania sanepidu wykazały, że w wodzie została przekroczona dopuszczalna liczba mikroorganizmów. Wiadomo jednak, że nie była to groźna dla zdrowia bakteria coli, której spożycie mogłoby wiązać się z przykrymi dolegliwościami takimi jak wymioty, biegunka czy silne bóle brzucha.

Dziś rano do badań zostały pobrane kolejne próbki, a wyniki wykluczyły obecność szkodliwych mikroorganizmów. Woda została warunkowo dopuszczona do spożycia, ale sanepid zalecił, aby przed spożyciem ją zagotować. Nie ma jednak przeciwwskazań, aby korzystać z kranówki na przykład podczas zmywania naczyń czy kąpieli.

Woda jest dezynfekowana

Tego typu sytuacje zdarzają się dość często w przedsiębiorstwach zajmujących się zaopatrzeniem mieszkańców w wodę. Powody bywają różne - to między innymi przedostanie się odpadów deszczowych do studni czy wysoka temperatura, która sprzyja namnażaniu się mikroorganizmów. Miejskie Zakłady Komunalne w Witnicy podjęły już niezbędne działania - w ramach procesu uzdatniania wody prowadzą dezynfekcję wody podawanej do sieci wodociągu publicznego. W związku z tym mieszkańcy mogą wyczuwać delikatny zapach chloru w wodzie i zauważyć okresowe spadki ciśnienia wody w sieci.

Zobacz też: