Woda niezdatna ani do picia, ani mycia w lubuskiej gminie. Nie wiadomo, co się stało

Do przedszkoli woda dowożona jest nie tylko cysterną, ale też w butelkach. Pod szkołę cysterna podjeżdża już o godz. 6 rano. Od piątku obowiązuje nowy harmonogram dowożenia wody mieszkańcom. Akcja trwa od kilku dni. Wciąż nie wiadomo, co stało się przyczyną zanieczyszczenia.

Woda w gm. Lubrzy. Nie wolno pić, ani używać do mycia

Sytuacja dotyczy mieszkańców miejscowości: Lubrza,

Romanówek,

Nowa Wioska,

Staropole,

Boryszyn,

Mostki,

Przełazy,

Zagórze,

Laski. Urząd Gminy w Lubrzy od 16 stycznia na bieżąco informuje o sytuacji związanej ze znaczącym pogorszeniem jakości wody w gminie. W poniedziałek, 15 stycznia Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna pobrała próbki wody do badania ze stacji uzdatniania wody w Mostkach, Staropolu i Romanówku. Dwa dni później wyniki potwierdziły, że w wodzie z każdej stacji obecne są enterokoki kałowe, a w Romanówku też bakterie grupy coli. Świebodziński sanepid w środę zakazał używania wody z tych ujęć do picia i mycia. Nie wolno tej wody używać do przygotowania posiłków, mycia owoców i naczyń, ani do prania. Może być tylko stosowana w spłuczkach wc.

- Wszyscy pili przez trzy dni jak nie lepiej. O co ta cała wojna? Ja się dziś kąpałam i w każdy dzień i żyję. Wodę bada się wyrywkowo kochani. Wiele razy spożywaliście wodę niezdatną do picia - napisała na profilu Urzędu Gminy Lubrza na Facebooku jedna z internautek, odpowiadając na komentarze mieszkańców w sprawie komunikatu ze środy, po badaniach z poniedziałku.

Gmina Lubrza. Podjęte działania

Również w środę, 17 stycznia Samorządowy Zakład Budżetowy w Lubrzy rozpoczął chlorowanie wody, w czwartek odbyło się płukanie sieci. – Przedwczoraj zachlorowaliśmy wodę, wczoraj wypłukaliśmy, dzisiaj pobieramy próbki wody do badania i wieziemy do akredytowanego laboratorium – mówi Honorata Kuriata, dyrektor zakładu. – Nie wiemy, co się stało. Chodziliśmy przy ujęciach, przy zbiornikach, sprawdzaliśmy. Nie mam pojęcia, co jest przyczyną zanieczyszczenia.

Dostawy wody. Jest nowy harmonogram

Od piątku, 19 stycznia obowiązuje nowy harmonogram dowozów wody beczkowozami do mieszkańców. Do przedszkoli w Mostkach i Lubrzy jedzie nie tylko cysterna, ale dowożona jest też woda butelkowana. Pod szkołę cysterna przyjeżdża codziennie o godz. 6 rano i jedzie dalej do mieszkańców.

– W poniedziałek będziemy mieli wyniki, czy woda jest już zdatna. Jeśli tak będzie, wtedy sanepid podejmie decyzję o przywróceniu jej do użycia. Enterkoki nie mogą być w wodzie do picia, zawartość musi wynosić zero – podkreśla szefowa zakładu budżetowego. Czytelniczka, która zgłosiła sprawę zanieczyszczenia też zastanawia się nad przyczyną. – Może warto, aby zbadała to Policja – sugeruje.

Enterokoki. Co to jest?

Zobacz też wideo: Ługi Górzyckie. Będzie nowa hydrofornia i rurociągi

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!