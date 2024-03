Woj. lubuskie - gdzie są utrudnienia w ruchu? Sprawdź, gdzie są remonty i inne zdarzenia 20.03.2024 Redakcja Wiadomości

Na których drogach w województwie lubuskim prowadzone są dzisiaj (20.03.2024) roboty drogowe? Protest: droga S3a, w. Świebodzin Południe - w .Zielona Góra Północ (177. km) W związku z protestem rolników zostaje zablokowany węzeł Sulechów i wszystkie łącznice wjazdowe i zjazdowe z drogi S3. Dla pojazdów osobowych objazd starą drogą nr 3 przez stary most w Cigacicach w obu kierunkach, dla ciężarowych stara droga nr 3, DW 278, DW 282 przez most w Milsku do węzła Zielona Góra Południe w obu kierunkach.