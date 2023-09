Woj. lubuskie - kąpieliska 5.09.2023 otwarte. Sprawdź, gdzie możesz korzystać z kąpielisk

Sprawdź, które kąpieliska w województwie lubuskim dziś (5.09.2023) są czynne. W Polsce sezon na kąpieliska trwa od 1 czerwca do 30 września. Terminy otwarcia i zamknięcia poszczególnych kąpielisk różnią się między sobą. Publikujemy informacje dotyczące stanu wody i temperatury. Przekazujemy także informacje na temat dodatkowych atrakcji czy godzin otwarcia.

Kąpielisko przy ul. Fabrycznej w Nowogrodzie Bobrzańskim Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 26/06/2023 - 31/08/2023

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 29.08.2023 Temperatura powietrza: 14°C Temperatura wody: 14°C Prędkość wiatru: 4 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2022 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 24.08.2023

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Nowogród Bobrzański, Fabryczna

Nowogród Bobrzański

lubuskie

Nowogród Bobrzański, Fabryczna Nowogród Bobrzański lubuskie Akwen: Wyrobisko pożwirowe w Nowogrodzie Bobrzańskim

Długość lini brzegowej: 58m Dodatkowe informacje: teren ogrodzony, wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, wydzielone miejsca na grill/ognisko, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko Kompleks Wypoczynkowy w Dąbiu Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2023 - 31/08/2023

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 20.08.2023 Temperatura powietrza: 29°C Temperatura wody: 24°C Prędkość wiatru: 7 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2022 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 24.08.2023

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Dąbie, Dąbie

Dąbie

lubuskie

Dąbie, Dąbie Dąbie lubuskie Akwen: Jezioro Wielkie

Długość lini brzegowej: 12m Dodatkowe informacje: teren ogrodzony, wyznaczona strefa w wodzie, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, wydzielone miejsca na grill/ognisko, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko strzeżone w miejscowości Łochowice nad Jeziorem Glibiel Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 24/06/2023 - 27/08/2023

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 30.07.2023 Temperatura powietrza: 25°C Temperatura wody: 22°C Prędkość wiatru: 0 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2022 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 24.08.2023

Godziny otwarcia: 09:00 - 18:00

Adres:

Łochowice, Łochowice

Łochowice

lubuskie

Łochowice, Łochowice Łochowice lubuskie Akwen: Jezioro Glibiel

Długość lini brzegowej: 50m Dodatkowe informacje: teren ogrodzony, wyznaczona strefa w wodzie, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, wydzielone miejsca na grill/ognisko, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko Plaża Gminna Niesulice 1 Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2023 - 31/08/2023

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 17.07.2023 Temperatura powietrza: 25°C Temperatura wody: 22°C Prędkość wiatru: 3 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2022 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 22.08.2023

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Niesulice,

Niesulice

lubuskie

Niesulice, Niesulice lubuskie Akwen: Jezioro Niesłysz

Długość lini brzegowej: 150m Dodatkowe informacje: błękitna flaga, wyznaczona strefa w wodzie, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko OW Kormoran-Niesulice Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2023 - 31/08/2023

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 30.08.2023 Temperatura powietrza: 15°C Temperatura wody: 21°C Prędkość wiatru: 1 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2022 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 22.08.2023

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Niesulice, Niesulice 17E

Niesulice

lubuskie

Niesulice, Niesulice 17E Niesulice lubuskie Akwen: Jezioro Niesłysz

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: teren ogrodzony, wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, wydzielone miejsca na grill/ognisko, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko Miejskie nad jeziorem Wilkowskim Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2023 - 31/08/2023

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 29.07.2023 Temperatura powietrza: 26°C Temperatura wody: 22°C Prędkość wiatru: 4 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2022 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 22.08.2023

Godziny otwarcia: 10:30 - 17:30

Adres:

Wilkowo, Wilkowo 83

Wilkowo

lubuskie

Wilkowo, Wilkowo 83 Wilkowo lubuskie Akwen: Jezioro Wilkowskie

Długość lini brzegowej: 150m Dodatkowe informacje: błękitna flaga, teren ogrodzony, wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, wydzielone miejsca na grill/ognisko, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko na jeziorze Sławskim organizowane przez Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 24/06/2023 - 31/08/2023

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 31.08.2023 Temperatura powietrza: 20°C Temperatura wody: 24°C Prędkość wiatru: 3 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2022 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 23.08.2023

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Sława, Odrodzonego Wojska Polskiego 19

Sława

lubuskie

Sława, Odrodzonego Wojska Polskiego 19 Sława lubuskie Akwen: Jezioro Sławskie

Długość lini brzegowej: 131m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko O.W.K "Nowy Dworek" Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 25/06/2023 - 27/08/2023

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 22.07.2021 Temperatura powietrza: 24°C Temperatura wody: 20°C Prędkość wiatru: 0 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2022 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 11.08.2023

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Nowy Dworek, Nowy Dworek

Nowy Dworek

lubuskie

Nowy Dworek, Nowy Dworek Nowy Dworek lubuskie Akwen: Jezioro Paklicko

Długość lini brzegowej: 150m Dodatkowe informacje: błękitna flaga, teren ogrodzony, wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, wydzielone miejsca na grill/ognisko, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko Przystań Wodna ZSMP w Łagowie na jeziorze Łagowskim Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 26/06/2023 - 31/08/2023

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 31.08.2023 Temperatura powietrza: 23°C Temperatura wody: 20°C Prędkość wiatru: 4 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2022 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 22.08.2023

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Łagów, Toporowska 4

Łagów

lubuskie

Łagów, Toporowska 4 Łagów lubuskie Akwen: Jezioro Łagowskie

Długość lini brzegowej: 30m Dodatkowe informacje: błękitna flaga, teren ogrodzony, wyznaczona strefa w wodzie, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko "Długie" Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2023 - 31/08/2023

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 31.08.2023 Temperatura powietrza: 14°C Temperatura wody: 16°C Prędkość wiatru: 4 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2022 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 25.08.2023

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Rzepin, Poznańska dz. nr 774/1

Rzepin

lubuskie

Rzepin, Poznańska dz. nr 774/1 Rzepin lubuskie Akwen: Jezioro Długie

Długość lini brzegowej: 180m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko Gminne nad jeziorem Szarcz Duży Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 24/06/2023 - 31/08/2023

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 31.08.2023 Temperatura powietrza: 17°C Temperatura wody: 17°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2022 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 24.08.2023

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Pszczew, Wypoczynkowa 1

Pszczew

lubuskie

Pszczew, Wypoczynkowa 1 Pszczew lubuskie Akwen: Jezioro Szarcz

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: teren ogrodzony, wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska.

Kąpielisko OW Karina nad Jeziorem Szarcz Duży Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 25/06/2023 - 31/08/2023

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 19.08.2023 Temperatura powietrza: 22°C Temperatura wody: 19°C Prędkość wiatru: 0 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2022 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 31.08.2023

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Pszczew, Wybudowanie 15

Pszczew

lubuskie

Pszczew, Wybudowanie 15 Pszczew lubuskie Akwen: Jezioro Szarcz

Długość lini brzegowej: 33m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Przystań Wodna ZSMP OW "Pod Basztą" w Lubniewicach Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 24/06/2023 - 31/08/2023

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 31.08.2023 Temperatura powietrza: 22°C Temperatura wody: 20°C Prędkość wiatru: 4 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2022 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 22.08.2023

Godziny otwarcia: 10:30 - 18:00

Adres:

Lubniewice, Sosnowa

Lubniewice

lubuskie

Lubniewice, Sosnowa Lubniewice lubuskie Akwen: Jezioro Lubiąż

Długość lini brzegowej: 85m Dodatkowe informacje: teren ogrodzony, wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, wydzielone miejsca na grill/ognisko, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, tablica informacyjna.

Kąpielisko Lubikowo nad Jeziorem Lubikowskim Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2023 - 31/08/2023

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 31.08.2023 Temperatura powietrza: 19°C Temperatura wody: 20°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2022 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 22.08.2023

Godziny otwarcia: 11:00 - 18:00

Adres:

Lubikowo, Lubikowo

Lubikowo

lubuskie

Lubikowo, Lubikowo Lubikowo lubuskie Akwen: Jezioro Lubikowskie

Długość lini brzegowej: 55m Dodatkowe informacje: teren ogrodzony, wyznaczona strefa w wodzie, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko "Reczynek" Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2023 - 31/08/2023

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 31.08.2023 Temperatura powietrza: 16°C Temperatura wody: 19°C Prędkość wiatru: 1 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2022 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 25.08.2023

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Ośno Lubuskie, Wodna dz. nr 140/2

Ośno Lubuskie

lubuskie

Ośno Lubuskie, Wodna dz. nr 140/2 Ośno Lubuskie lubuskie Akwen: Jezioro Reczynek

Długość lini brzegowej: 40m Dodatkowe informacje: teren ogrodzony, wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, wydzielone miejsca na grill/ognisko, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko nad Jeziorem Kłodawskim Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2023 - 31/08/2023

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 31.08.2023 Temperatura powietrza: 16°C Temperatura wody: 20°C Prędkość wiatru: 0 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2022 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 18.08.2023

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Kłodawa, Kłodawa

Kłodawa

lubuskie

Kłodawa, Kłodawa Kłodawa lubuskie Akwen: Jezioro Kłodawskie

Długość lini brzegowej: 41m Dodatkowe informacje: teren ogrodzony, wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, kosze na śmieci, toaleta, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko na Jeziorze Nierzym - Różanki, gmina Kłodawa Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 24/06/2023 - 31/08/2023

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 30.08.2023 Temperatura powietrza: 15°C Temperatura wody: 21°C Prędkość wiatru: 0 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2022 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 18.08.2023

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Różanki, Różanki

Różanki

lubuskie

Różanki, Różanki Różanki lubuskie Akwen: Jezioro Nierzym

Długość lini brzegowej: 125m Dodatkowe informacje: teren ogrodzony, wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, wydzielone miejsca na grill/ognisko, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko w miejscowości Długie nad Jeziorem Lipie Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 24/06/2023 - 31/08/2023

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 29.08.2023 Temperatura powietrza: 16°C Temperatura wody: 20°C Prędkość wiatru: 0 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2022 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 28.08.2023

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Długie, Długie

Długie

lubuskie

Długie, Długie Długie lubuskie Akwen: Jezioro Lipie

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: teren ogrodzony, wyznaczona strefa w wodzie, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Plaża Lubiewo Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 25/06/2023 - 31/08/2023

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 31.08.2023 Temperatura powietrza: 19°C Temperatura wody: 20°C Prędkość wiatru: 5 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2022 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 25.08.2023

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Lubiewo, Lubiewo

Lubiewo

lubuskie

Lubiewo, Lubiewo Lubiewo lubuskie Akwen: Jezioro Łubowo (Łubiewo)

Długość lini brzegowej: 20m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Czym są kąpieliska? W upalne dni warto wybrać się na kąpielisko. Jest to świetny wybór, ponieważ korzystanie z kąpielisk jest bezpieczne. Stan wody jest na bieżąco monitorowany i bardzo często na kąpieliskach porządku i bezpieczeństwa strzegą ratownicy wodni. Jeśli wybierasz się na kąpielisko weź ze sobą koc, ręcznik, okrycie głowy, okulary przeciwsłoneczne oraz krem z filtrem. Nie zapomnij również o wodzie lub innych napojach. By aktywnie spędzić czas zabierz ze sobą na przykład piłkę. Jeśli wolisz odpoczywać bez ruchu, czas umili Ci książka lub słuchawki.

Dane pochodzą ze stron Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

