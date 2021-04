Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

Woodstock przenosi się do innego województwa. Zostały piękne zdjęcia! Powspominajmy ostatnią edycję Pol'and'Rock Festiwalu w Kostrzynie

Pol'and'Rock Festiwal 2021 odbędzie się na lotnisku Makowice-Płoty w województwie zachodniopomorskim. Ostatnia edycja tej imprezy odbyła się w Kostrzynie nad Odrą w 2016 r. Festiwal gościł w tym miejscu przez 16 lat. Czy jeszcze tu wróci? To pokaże czas. My natomiast mamy masę pięknych wspomnień z Najpiękniejszego Festiwalu Świata. Zobaczcie!



Pol'and'Rock w nowej lokalizacji:





Prezentujemy zdjęcia z ostatniej edycji dawnego Przystanku Woodstock w Kostrzynie nad Odrą. Ależ wtedy się działo! Roześmiani, kolorowi uczestnicy, cała masa różnorodnej muzyki, niezwykle interesujące spotkania w ramach Akademii Sztuk Przepięknych. Można śmiało powiedzieć, że przez 16 lat Pol'and'Rock Festiwal (wcześniej Przystanek Woodstock) na dobre zżył się z Kostrzynem. Tak samo, jak Kostrzyn i jego mieszkańcy zżyli się z festiwalem.



Zarówno Jurek Owsiak, jak i władze miasta oraz województwa lubuskiego przyznają, że mają nadzieję, iż po zakończeniu się pandemii impreza wróci do Kostrzyna nad Odrą. Czy tak się stanie? Czas pokaże. My natomiast powspominajmy...