Wpadł w poślizg i zderzył się z radiowozem. W tle narkotyki i brak uprawnień

Poważny wypadek w Żarach. Ojciec z dwójką dzieci trafił do szpitala

Wpadł w poślizg i zderzył się z radiowozem

Uciekający, na jednym z ostrych zakrętów stracił panowanie nad pojazdem, wpadł w poślizg, doprowadzając do kolizji z jadącym za nim radiowozem. Mundurowi zatrzymali 38-latka. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że ma zatrzymane prawo jazdy oraz jest osobą poszukiwaną przez Prokuraturę Rejonową w Zielonej Górze do ustalenia miejsca pobytu. W trakcie przeszukania pojazdu, policjanci okryli, że miał on przy sobie amfetaminę.