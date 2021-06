Wpisanie dworca PKS w Sulechowie na listę zabytków wywołało burzę. "To głupota" - mówili niektórzy

Ten nieco dziwaczny budynek usłyszał już wyrok śmierci. Wydał go magistrat, nie widząc żadnych szans na znalezienie finansów na jego remont. Pierwotnie nie miał pomysłu na jego zagospodarowanie nowy właściciel terenu. Mocno sfatygowany spodek miał zostać zrównany z ziemią, bo i nowy dworzec autobusowy Sulechowa ma się znaleźć obok dworca kolejowego. - Jak dla mnie to wielkie nieporozumienie - komentuje Monika Kraska. - Pamiętam takie niebieskie, drewniane kioski ruchu, czy takie z nabiałem. Dla mnie to ta sama architektura. Po prostu waląca się szopa.

„Fatalny precedens ułatwiający ścieżkę chronienia wszelakiego postmodernistycznego badziewia zaśmiecającego przestrzeń urbanistyczną ułożoną i uporządkowaną zgodnie z kanonami przedwojennymi” - dodaje kolejny internauta.

Na drugim biegunie są wpisy w rodzaju: „Słuszna decyzja, bo jeszcze trochę i znikną te obiekty, a one były bardzo ambitne, nierzadko cechowały się realnym projektem i stylem, indywidualnymi koncepcjami. Dziś mało osób to rozumie, nie myśli się o zabytku tylko o tym, jak się go pozbyć i powstaje w to miejsce później jakiś blaszak albo pseudoarchitektura w kanarkowym kolorze. Stara zasada mówi, że jak nie wiesz, co zrobić z zabytkiem, zostaw go kolejnym pokoleniom... Dobrze, że takie obiekty są dostrzegane, zabytek nie polega na tym, że jest ładny, tylko na trochę wyższych przesłankach, a ten obiekt ma ich bardzo dużo...”

A wszystko to przyprawione jest bardzo dużą porcją wspomnień związanych z tym budynkiem. W większości dobrych.