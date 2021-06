Wraki samochodów w stawach w Lutynce. Co jeszcze kryje woda?

W maju 2021 kolejne wraki w stawie znalazł Marcel Korkuś , płetwonurek z Żar, dwukrotny rekordzista Guinnessa w nurkowaniu wysokogórskim, odkrywca najwyżej położonego jeziora na świecie - Cazadero (5990 m n.p.m.). - Nurkowałem na tych akwenach po raz pierwszy - opowiedział nam. - Testowałem innowacyjny sonar. To najnowszy sprzęt tego typu, dostępny na świecie i w Polsce. Będzie służył do lokalizacji pod wodą zatopionych przedmiotów oraz prowadzenia badań batymetrycznych, a także do poszukiwania ofiar utonięć. Z ciekawości chciałem sprawdzić te zbiorniki, ponieważ nigdy wcześniej w nich jeszcze nie nurkowałem.

Chociaż znaleziska znad stawów w Lutynce w gminie Wymiarki zostały już zabrane przez policję, to wybrałam się tam, żeby sprawdzić, gdzie jest okryty złą sławą staw. Okazało się, że dotarcie do niego wcale nie jest proste. Mieści się głęboko w lesie, a dotrzeć można tam jedynie samochodem terenowym. Człowiek z zewnątrz, który nie zna tych miejsc, nie ma szans odnaleźć akwenu, nie zakopując się w błotnych koleinach.

Bankomaty, trotyl wyłowione ze stawu. To nie wszystko, co odnalazł płetwonurek z Żar

Miejsce jest ukryte i zarośnięte. Nie ma możliwości, żeby trafił w nie ktoś przypadkowy, kto nie zna dobrze terenu.

Co mówi policja?

Śledztwo w sprawie Lutynki prowadzi żagańska policja. Na razie nie ma nowych wiadomości, dotyczących bankomatów, trotylu i citroena.

- Wraki wyłowione w Drozdowie (w maju 2021) w znacznej części pozbawione zostały cech identyfikacyjnych - tłumaczy komisarz Aneta Berestecka, oficer prasowy żarskiej policji. - Nie figurowały w systemach policyjnych jako utracone. Policjanci prowadzą czynności w kierunku ustalenia ich właścicieli oraz z jakiej przyczyny znalazły się w tym miejscu, choć będzie to utrudnione z uwagi na upływ czasu i zatarcie cech. Co do sprawy z 2008 roku, to 3 osoby (rocznik 1970, 1977, 1980) z powiatu żagańskiego i żarskiego usłyszały zarzuty kradzieży oraz kradzieży z włamaniem. Na ten moment nie łączymy tych spraw.