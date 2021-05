Wschowa. 37-latek ranił nożem policjanta. Trafił już do aresztu

Zebrany w sprawie materiał dowodowy oraz złożone przez 37 - latka wyjaśnienia nie budziły wątpliwości co do jego sprawstwa i stanowiły podstawę dla Prokuratury Rejonowej we Wschowie od wystąpienia z wnioskiem do sądu o zastosowanie wobec mężczyzny trzymiesięcznego aresztu.

Co więcej, w trakcie wykonywania czynności w miejscu zamieszkania mężczyzny, wschowscy kryminalni odnaleźli portfel z pieniędzmi i dokumentami nienależącymi do zatrzymanego, które 37-latek przywłaszczył w jednym ze sklepów w Głogowie.

źródło: Lubuska Policja