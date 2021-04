Wschowa. Pijany motocyklista uciekał przed policjantami

Do pościgu doszło w środę po południu, 28 kwietnia. Patrol wschowskiej drogówki zainteresował się w okolicach miejscowości Konradowo przejeżdżającym motocyklistą, którego stan jednośladu na pierwszy rzut oka był fatalny. Policjanci zatrzymać kierowcę do kontroli. W momencie kiedy użyli sygnałów świetlnych i dźwiękowych, mężczyzna zaczął uciekać w kierunku Wschowy. Nie reagował na wydawane polecenia do zatrzymania się i w pewnym momencie, zbliżając się do osiedla domków jednorodzinnych, skręcił w uliczki, chcąc zgubić pościg.

Patrol ruchu drogowego, analizując drogi wyjazdowe z osiedla, skierował motocyklistę w kierunku zarośli, które uniemożliwiły mu wyjazd.

Jak się okazało, 38-letni mężczyzna był nietrzeźwy. Badanie wykazało blisko promil alkoholu w organizmie. Na dodatek nie posiadał uprawnień do kierowania motocyklem.

Teraz odpowie za jazdę w stanie nietrzeźwości, ucieczkę oraz za brak uprawnień.

