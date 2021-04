Wspaniała inicjatywa. Na rogatkach Międzyrzecza ktoś ustawił fotografię legendarnego dowódcy Powstania w Getcie Warszawskim

Wyjeżdżając dawną ,,dwójką’’ na Gorzów, nagle pod kamieniem, raczej obeliskiem, symbolizującym dawny cmentarz żydowski, który nie miał tyle szczęścia co kirkut ze Skwierzyny i został zrównany z ziemią, nagle dostrzegamy odbijającą się w promieniach słońca fotografię. Co to? Czyje zdjęcie ktoś w tym symbolicznym miejscu postawił?

Podchodzimy bliżej, no i patrzy na nas jak żywy, z nieodłącznym papierosem w dłoni, Marek Edelman. Kim był? Znany głównie jako ostatni dowódca powstania z 1943 r. Ale przecież nie tylko…

