Wsparcie dla świebodzińskiej policji. Komendzie przyznano dodatkowe środki

Dodatkowe pieniądze na świebodzińską policję

Jak dodał, wnioskował on w tym celu do burmistrza Świebodzina. Komenda będzie w przyszłym roku w gminie ubiegać się o 100 tysięcy złotych na radiowóz oraz 45 tysięcy na dodatkowe patrole. Ponadto Kozanecki odbył szereg spotkań z włodarzami gmin, którzy zapewnili o zabezpieczeniu środków. Pieniądze dla służb ma przeznaczyć również starostwo powiatowe w Świebodzinie. - Biorąc pod uwagę obecną flotę, wymagąjącą zakupu nowych pojazdów służbowych, te środki są nam niezbędne - mówił.

Wraz z początkiem roku Gmina Świebodzin przekazała policji 45 tysięcy złotych na opłacenie dodatkowych służb patrolowych. We wrześniu komenda wnioskowała o dodatkowe 20 tysięcy złotych, które pod koniec miesiąca przegłosowała Rada Miejska.

Służba ponadnormatywna pomaga zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom

Jak tłumaczy aspirant Marcin Ruciński, oficer prasowy KPP w Świebodzinie, służba ponadnormatywna, to ta pełniona przez funkcjonariuszy w dodatkowych godzinach. - W dni wolne od pracy policjant może pełnić służbę ponadnormatywną, która jest dodatkowo płatna ze środków gminy. Pełniona jest ona na terenie gminy, która ją wykupiła, z wykorzystaniem naszego sprzętu i wyposażenia. Zazwyczaj jest wykorzystywana w sezonie letnim przy akwenach, ale też do spraw zgłaszanych przez mieszkańców, jak zakłócenie porządku w parkach i skwerach. Inaczej mówiąc, to zwiększenie liczby patroli, bez zwiększania stanu osobowego komendy, praktyka powszechna w całym kraju - mówi.