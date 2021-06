Wspomnienie legendy polskiego jazzu Wojciecha Karolak (1939-2021). Zielona Góra pamięta!

Wojciech Karolak

Kompozytor, pianista, saksofonista, aranżer i mistrz organów Hammonda. Współpracował z takimi gwiazdami sceny jazzowej jak Jan "Ptaszyn" Wróblewski, Krzysztof Komeda, Andrzej Kurylewicz czy Jarosław Śmietana. W swoim dorobku miał również wspólne działania z Obywatelem G.C.

Wraz z Andrzejem Dąbrowskim założył The Karolak Trio i wydał pierwszą autorską płytę. W latach 80. razem z Tomaszem Szukalskim i Czesławem Bartkowskim stworzył formację Time Killers. Wspólnie nagrali album, który w ankiecie krytyków "Jazz Forum" został uznany za najlepszą płytę jazzową dekady. Był również kompozytorem muzyki filmowej. Muzycznie zilustrował między innymi "Konopielkę" w reżyserii Witolda Leszczyńskiego.

Prywatnie był mężem Marii Czubaszek. Do jej tekstów pisał muzykę takich jak (m.in. "Wyszłam za mąż - zaraz wracam", "Miłość jest jak niedziela", "Każdy as bierze raz"). Byli razem 40 lat, aż do jej śmierci w maju 2016 roku. W 2007 został odznaczony Srebrnym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis".