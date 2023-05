Wszyscy na to czekali. Stadion w Szprotawie wreszcie został otwarty. Po gruntownym remoncie jest jak nowy!

Stadion w Szprotawie został oddany do użytku 17 maja 2008 roku. - Po latach cały obiekt był już mocno "zmęczony" - zaznacza burmistrz Mirosław Gąsik. - Remont był konieczny, a dzięki dofinansowaniu powstały całkowicie nowe elementy.

To między innymi nowy skatepark. Tuż obok jest nowowczesny pumptrack, który powstał w 2022 roku. Jest kompleks kolorowych trampolin dla najmłodszych, wybudowane zostało nowe boisko piłkarskie, wyremontowana bieżnia lekkoatletyczna i nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego, wymienione zostały trybuny i wybudowano dla nich zadaszenie. Zmodernizowano również budynek socjalno-sportowy i dostosowano do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Teren całego obiektu został zagospodarowany, w tym zamontowane zostało oświetlenie, wybudowane zostały drogi, parkingi i chodniki. - Budynek socjalny był już naprawdę w złym stanie - dodaje Andrzej Stambulski, przewodniczący Rady Miasta Szprotawa.