Wybierasz się nad morze? Zobacz, jak ominąć korki na drodze S3 na wysokości Szczecina

- Wymieniana jest stara, jeszcze poniemiecka nawierzchnia z płyt betonowych. To spowodowało konieczność wprowadzenia ruchu jedną jezdnią - po jednym pasie ruchu w każdą stronę. Konsekwencją ograniczenia przepustowości są zatory drogowe, które sięgają w weekendy od kilku do nawet 10 kilometrów – informuje szczeciński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Źródło:TVN Turbo/x-news

Jak ominąć korki?

- W weekendy lepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z dróg wojewódzkich, na których nie są prowadzone roboty drogowe – radzą drogowcy. - Jadąc drogą S3 w kierunku wybrzeża na węźle Myślibórz można zjechać na DW 119 (dawna DK3), w Pyrzycach skręcić na DW 106 i tą drogą można przez Stargard i Nowogard dojechać do celu. Jest też możliwość jazdy od Gorzowa Wielkopolskiego DW 151 przez Barlinek, Choszczno, Węgorzyno do Świdwina, gdzie zjedziemy na prowadzącą do Kołobrzegu DW 162.