Wybory do Parlamentu Europejskiego. Ilu posłów wybierzemy?

Ilu posłów zasiądzie w Parlamencie Europejskim?

Wybory do Europarlamentu odbywają się we wszystkich krajach członkowskich co pięć lat. Muszą się odbyć w dniach 6-9 czerwca. Wybranych zostanie 720 posłów, o 15 więcej niż w poprzednich wyborach.

Liczba posłów do PE wybieranych z każdego kraju UE jest ustalana przed wyborami i jest zależna od liczby mieszkańców. Minimalna liczba przedstawicieli z dowolnego kraju to sześcioro, a maksymalna to 96.

Polska będzie miała 53 reprezentantów w PE. Więcej będą miały tylko cztery kraje:

Niemcy - 96

Francja - 81

Włochy- 76

Hiszpania - 61

Najmniej europosłów pochodzić będzie z Malty, Luksemburga i Cypru – po 6, Estonii – 7, oraz Łotwy i Słowenii – po 9.