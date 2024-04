Wybory samorządowe 2024. W Lubuskiem trwa druga tura | RELACJA LIVE

•Godzina 7.30

CISZA WYBORCZA - WAŻNE INFORMACJE: 21 kwietnia, do lokali wyborczych udamy się w godzinach od 7:00 do 21:00. Po 21:00 także, skończy się trwająca od soboty (godz. 0:00) cisza wyborcza. Nie zapominajmy, że za naruszenie ciszy wyborczej grozi kara grzywny do 5 tys. zł. Nie agitujmy i w żadnym wypadku nie publikujmy wyników częściowych lub sondaży. Taka działalność w czasie ciszy wyborczej to już kary rzędu 500 tys. zł - 1 mln zł.