Wybuch paczki w Siecieborzycach. Stan zdrowia poszkodowanej nie pozwala na jej przesłuchanie

- Od lekarza prowadzącego nadal nie wiemy, kiedy będzie można przesłuchać pokrzywdzoną. Dopóki lekarz nie wyrazi zgody, wszyscy musimy czekać, nawet biegli nie mają do niej dostępu – powiedziała prokurator Ewa Antonowicz.

"Kryzys minął"

Ktoś podłożył niebezpieczny ładunek

Do tragedii doszło w zeszły poniedziałek rano (19 grudnia) we wsi Siecieborzyce, w powiecie żagańskim. Przed domem, w którym 31-latka mieszka z dwójką dzieci i swoimi rodzicami, ktoś zostawił pakunek. Jeden z domowników zabrał paczkę do środka.