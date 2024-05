Wycieczki rowerowe w woj. lubuskim. Gdzie w weekend 1 - 2 czerwca? Pomysły na jednodniową wyprawę

Rozglądasz się za pomysłem na ciekawą trasą rowerową w woj. lubuskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Proponujemy 10 ciekawych tras. Są zróżnicowane pod względem trudności czy długości, dzięki temu każdy może znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 10 tras na wyprawę rowerową w woj. lubuskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w woj. lubuskim warto wybrać w weekend.

Ścieżki rowerowe w woj. lubuskim

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. lubuskim, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Sprawdź wybrane trasy o różnym stopniu trudności. Spokojna wyprawa malowniczym szlakiem, a może coś szalonego i trudnego? W wybranych przez nas trasach każdy znajdzie coś dla siebie. Wybierz plan wycieczki i przygotuj się do wyjazdu. Nim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 01 czerwca w woj. lubuskim ma być od 16°C do 21°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 1% do 92%. W niedzielę 02 czerwca w woj. lubuskim ma być od 16°C do 21°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 31% do 90%. 🚲 Trasa rowerowa: Dębno- Pszczelnik Początek trasy: Witnica

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 50,18 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 38 min.

Przewyższenia: 85 m

Suma podjazdów: 1 455 m

Suma zjazdów: 1 453 m Kys30 poleca tę trasę

Wycieczka z Dębna do Pszczelnika. Przebieg trasy: Dębno, Mostno, Więcław, Barnówko, Dolsk, Pszczelnik, i z powrotem Pszczelnik, Ostrowiec, Barnówko, Dębno.

Ciekawym miejscem na trasie jest wieś Dolsk. W Dolsku oprócz pięknych plenerów znajdują się ciekawe zabytki. Pośrodku wsi znajduje się barokowy kościół z lat 1740-41 z kwadratową trójczłonową wieżą, przebudowaną w 1878. Następnym ciekawym obiektem leżącym w pobliżu południowego brzegu jeziora jest ruina pałacu w stylu neogotyku angielskiego, pierwotnie średniowieczny zamek, który otrzymał obecny wygląd w wyniku przebudowy w XVIII w. i następnie w latach 1828, 1845 i 1889. Park przypałacowy w stylu angielskim założony został w 1832 prawdopodobnie według projekt Petera Josepha Lenné; obecnie elementy kompozycji przestrzennej uległy znacznemu zatarciu. Ponadto na terenie parku stoi Dom Ogrodnika zbudowany w 1861, we wsi kuźnia z 1781 oraz ruina młyna wodnego z 1 połowy XIX w., o konstrukcji drewnianej ryglowej.

Celem wycieczki jest Pszczelnik a dokładniej pomnik litewskich lotników. W pobliskim lesie 17 lipca 1933 roku zginęli w katastrofie dwaj litewscy piloci Steponas Darius i Stasys Girenas, którzy samolotem Lituanica wystartowali z Nowego Jorku i zdołali przelecieć Atlantyk bez międzylądowań. Ich lot miał się zakończyć w oddalonym o 650 km Kownie. Jak ktoś lubi piękno przyrody i zabytki to polecam tą trasę.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: spontan (pętla z Dębna) Początek trasy: Witnica

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 45,13 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 49 min.

Przewyższenia: 132 m

Suma podjazdów: 1 274 m

Suma zjazdów: 1 288 m Trasę dla rowerzystów poleca Kys30 Spontaniczna traska nad jeziorko wypatrzone na google mapach. Traska na rower górski w połowie prowadzi drogami leśnymi i polnymi. Przebieg trasy: Dębno-Smolnica-Warnice-Bielin-Krężelin-Dyszno-Dębno.

Z licznika wyszło 45.48km w czasie 2:04

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Styczniowa setka Początek trasy: Witnica

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 99,45 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 24 min.

Przewyższenia: 135 m

Suma podjazdów: 2 191 m

Suma zjazdów: 2 177 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Kys30

Pierwszy 100 km wypad w tym roku. Celem dzisiejszej wyprawy jest Kruszarnia w pobliżu Siekierek. Trasę oceniam na trudną ze względu na porę roku i związaną z nią pogodą. Całą trasę jechałem we mgle, czasami siąpił kapuśniaczek, w lesie błoto pośniegowe i topniejące zamarznięte drogi, a forma i morale to nie to samo co w sezonie letnim.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Turek "ZDROJKI" Trasa nr 3 rowerowo-piesza (czerwony) - część Początek trasy: Otyń

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 8,83 km

Czas trwania wyprawy: 53 min.

Przewyższenia: 126 m

Suma podjazdów: 2 383 m

Suma zjazdów: 2 412 m Trasę dla rowerzystów poleca Zygonm Część ścieżki dydaktycznej ZDROJKI nr 3 oznaczona na przewodnikach kolorem czerwonym, biegnąca do pomnika zamordowanych żołnierzy AK z oddziału "Groźny". Powrót przez las do punktu startowego.

Całą trasa prowadzi głównie granicą polno-leśną oraz w terenie leśnym. Można obejrzeć suche parowy w lesie Zdrojki, pomnik żołnierzy AK oraz punkty dydaktyczne nr: 5,4,9. W parowach miejscami rower trzeba przenosić

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Łęknica - Boxberg (Trasy rowerowe Dolnych Łużyc i Mużakowa) Początek trasy: Łęknica

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 71,1 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 45 min.

Przewyższenia: 71 m

Suma podjazdów: 1 527 m

Suma zjazdów: 1 538 m Trasę dla rowerzystów poleca Dawidos Trasa wiedzie wokół kopalni odkrywkowej Weisswasser - Nochten, nad Jezioro Berwaldzkie (Bärwalder See), które jest pod względem powierzchni (13,6 km2) największym jeziorem Saksonii.

Trasa o zróżnicowanym poziomie trudności - umiarkowany wiatr może utrudnić przejazd na otwartej przestrzeni odkrywki - trasa wiedzie jednak głównie po równinach.

START Łęknica OKSIR - kierujemy się na Most Kolejowy - przekraczamy granicę – skręcamy w prawo na ścieżkę rowerową - dojeżdżamy do m. Krauschwitz - dalej ścieżką rowerową kierujemy się do m. Weisswasser - w m. Weisswasser na pierwszych światłach skręcamy w lewo - następnie duże skrzyżowanie w prawo w ul. Wagenfeld Ring, na następnym skrzyżowaniu w lewo w Bautzener Str. - jadąc ciągle prosto docieramy do kopalni odkrywkowej i wieży Am Schwerenberg - mijamy szlaban wkraczamy na trasę rowerową przy kopalni - Nochten - skręcamy w lewo kierunek Boxberg, podążamy tą trasą przez ok 12 km - następnie kierujemy się do Findlingspark Nochten - wracamy stamtąd z powrotem ul. Parkstrasse - do drogi nr 156 na następnym skrzyżowaniu skręcamy w lewo do m. Boxberg -następnie prosto do jeziora Bärwalder See - stamtąd cofamy się do drogi głównej - w prawo w drogę Friedensstrasse - dalej prosto na ścieżkę rowerową - kierunek Rietschen. W m. Rietschen - w lewo kierunek Bad Muskau - przejście graniczne/Most Kolejowy DE/PL - Łęknica OKSIR.

TRASY ROWEROWE DOLNYCH ŁUŻYC I MUŻAKOWA - są serią propozycji zwiedzania regionu okolic Łęknicy, Przewozu oraz Saksonii i Brandenburgii, zostały przemyślane, sprawdzone i przejechane wielokrotnie przez grupę Łęknica się kręci.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Zabytki Mazowsza - Czersk, Linin i Chynów Początek trasy: Sława

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 88,68 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 27 min.

Przewyższenia: 61 m

Suma podjazdów: 428 m

Suma zjazdów: 414 m Trasę dla rowerzystów poleca Szymek84 Główne atrakcje: zamek w Czersku, wiatrak w Lininie (1854 r.), najstarszy kościół na Mazowszu w Chynowie*. Kościół p.w. Świętej Trójcy z p. XVII w. Materiał do budowy obecnego kościoła wykorzystano z poprzedniej świątyni z 1531 r., przez co uznawany jest za najstarszy kościół na Mazowszu. Remontowany w latach 1871–3, 1930–4 i 1948–50 (dobudowa kruchty i wieżyczki na dachu).

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Czelin Początek trasy: Witnica

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 76,39 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 16 min.

Przewyższenia: 67 m

Suma podjazdów: 552 m

Suma zjazdów: 552 m Rowerzystom trasę poleca Kys30

Czelin jest średniej wielkości, dobrze rozwiniętą wsią. Ze względu na swoje walory oraz liczne gospodarstwa rolne jest wsią o charakterze rolniczo-letniskowym.

Jest to bardzo stara miejscowość, jej początki sięgają I - II w.n.e. W VI - X w.n.e. istniała na tym terenie pierwsza osada, a pod koniec X w. gród. Wieś po raz pierwszy wzmiankowana była w 1250 r., znajdowała się wówczas na terytorium Nowej Marchii. Już na początku XIV w. uzyskała prawa miejskie. W XIV w. na terenie Czelina powstał archidiakonat gdzie prowadzono Kancelarię Katedry Kamieńskiej. Na przestrzeni wieków miasto miało wielu właścicieli. Pod zarządem Fryderyka Wilhelma I, wieś utraciła prawa miejskie przez utworzenie na jej terenie kompleksu dóbr elektorskich. Podczas drugiej wojny światowej Czelin doznał wielu zniszczeń. W 1945 r. postawiono nad Odrą pierwszy słup graniczny.

Wieś posiada bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturę. Dzięki zabudowie zlokalizowanej wzdłuż drogi powiatowej i dróg gminnych mieszkańcy mogą bez trudu przemieszczać się, ponadto turyści z łatwością trafiają do tej uroczej miejscowości. Obecność miejsc noclegowych oraz sklepów stanowi dobrą bazę dla osób poszukujących miejsca do wypoczynku. We wsi zlokalizowana jest również szkoła podstawowa, która funkcjonuje od 1946 r, a jej obwód obejmuje pobliskie miejscowości. Mieszkańcy Czelina mogą korzystać z lokalnych instytucji i organizacji takich jak: Leśnictwo Czelin, koło gospodyń wiejskich oraz Klub Piłkarski "Odra".

Największym zabytkiem wsi jest wzniesiony w XIII w. granitowy kościół p.w. Matki Bożej Częstochowskiej. W pierwszej połowie XIX w. został pierwszy raz przebudowany. Po zniszczeniach jakie dosięgnęły go podczas wojny przebudowano go po raz drugi w latach 1982 - 1984. Przy kościele znajduje się zabytkowy cmentarz.

Warto zobaczyć zabytkowy zespół folwarczny z dworem pochodzącym z XVIII w. oraz zabudowaniami gospodarczymi z XIX i XX w.

Ważnym, historycznym elementem wsi są obeliski. Duży obelisk stoi w miejscu, gdzie w 1945 r. żołnierze 6 Samodzielnego Batalionu Pontonowo-Mostowego Wojska Polskiego umieścili słup graniczny nad Odrą. Mały obelisk znajduje się ok. 100 m od dużego obelisku, w lesie. Pierwotnie stał w miejscu, gdzie obecnie stoi duży obelisk.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Dębnowski rajd Początek trasy: Witnica

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 43,46 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 22 min.

Przewyższenia: 94 m

Suma podjazdów: 1 519 m

Suma zjazdów: 1 545 m Rowerzystom trasę poleca Kys30 Rajd rowerowy organizowany przez UMiG Dębno.

Rodzaj rajdu: rodzinny łatwy, rodzaj dróg: mieszany (drogi asfaltowe, leśne, polne)

Dane z licznika:

dystans: 43:489km

czas: 2:41

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Jeziora, ostępy i grzyby Puszczy Noteckiej Początek trasy: Trzciel

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 68,71 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 28 min.

Przewyższenia: 61 m

Suma podjazdów: 332 m

Suma zjazdów: 320 m Plantmar poleca tę trasę rowerzystom

Na ocenę trudności wpływ miał przede wszystkim odcinek wzdłuż Jeziora Mnich znakowany czarnym szlakiem pieszym. Prowadzi leśnym bezdrożem wzdłuż szuwarów. Powalone drzewa, podtopiska i strome zbocza stanowią dużą przeszkodę nawet dla piechura. Za to możemy zapoznać się z dwoma rezerwatami przyrody: 'Mszar nad Jeziorem Mnich' i 'Cegliniec'. Główne trakty przecinające puszczę (Drezdeński i Wieleński) to komfortowe, utwardzone drogi żwirowe. Planując należy zwrócić uwagę, że dostrzegalnia ppoż z tarasem widokowym czynna jest zapewne tylko w czasie zagrożenia tj. w porze suchej. Polecam wizytę w Parku Grzybów w Piłce. Znakomity pomysł i atrakcja nie tylko dla najmłodszych. Okolica obfituje w grzyby. Gęsto rozmieszczone punkty biwakowe. Drogi asfaltowe o małym ruchu. Korzystałem z map: Miasto i gmina Sieraków (Topmapa, 1:60 000) oraz Miasto i gmina Wieleń (Topmapa, 1: 60 000).

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Kijowieckie Lasy Początek trasy: Otyń

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 33,88 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 60 min.

Przewyższenia: 67 m

Suma podjazdów: 1 061 m

Suma zjazdów: 1 051 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Sowa.jakub1 Popołudniowa przejażdżka do lasu kijowieckiego. Starodrzew, piękne stare leśne dukty, bogactwo przyrodnicze lasu mieszanego, leśniczówki, ambony, zające, sarenki. To wszystko spotkało mnie podczas krótkie wycieczki za miasto.

Nawiguj

Przygotowanie do wycieczki rowerowej

Przed rozpoczęciem sezonu rowerowego pamiętaj, by zadbać o swój jednoślad. Przegląd powinno wykonywać się przynajmniej raz w roku. Można samodzielnie dbać o sprzęt, lub oddać go w ręce specjalistów. W serwisach rowerowych oferowane są kompleksowe usługi serwisowe.

Im lepiej będziesz dbać o rower, tym dłużej Ci on posłuży. Poza tym dobry stan techniczny przekłada się na bezpieczną jazdę. Jest to więc bardzo istotne. Co najmniej raz na rok powinno się sprawdzić: napęd, przerzutki, linki, hamulce

koła

łańcuch

Wydawałoby się, że dbanie o rower to prosta sprawa. Nic bardziej mylnego. Jeśli chcesz odpowiednio dbać o swój jednoślad, potrzebny jest szereg czynności. Jednak na pewno przełoży się to na komfort jazdy oraz długotrwałą sprawność roweru. Jeśli zadbałeś już o rower, pozostało Ci jedynie zaplanowanie trasy i można ruszać w drogę!

Co wziąć na rower?

W zależności od tego, jak długą planujesz wycieczkę, będzie zależeć Twoja lista rzeczy do zabrania ze sobą. Oczywiście na krótkie, jednodniowe wycieczki rowerowe, nie potrzebujemy wielu rzeczy. Sprawa komplikuje się jednak, jeśli planujemy dłuższą wyprawę.

Na wycieczkę rowerową warto ze sobą zabrać: wodę

czapkę z daszkiem lub zwykłą

rękawiczki na rower

uchwyt na telefon do roweru

kask

okulary Oczywiście lista rzeczy na rower będzie zależeć od indywidualnych preferencji. Podstawą będzie wygodny strój sportowy oraz buty. Bardzo wygodną opcją są specjalne majtki, spodenki lub legginsy na rower, które są bardzo miękkie, dzięki czemu możemy uniknąć obtarć i większego bólu. Czapka z daszkiem świetnie sprawdzi się w słoneczny dzień, natomiast zwykła w chłodniejsze dni. Rękawiczki rowerowe zapobiegną obtarciom rąk, a okulary będą chronić Twoje oczy nie tylko przed promieniami słonecznymi ale również przed owadami. Uchwyt na telefon będzie przydatny, jeśli chcesz swoją trasę śledzić w aplikacji. Kask jest istotny dla Twojego bezpieczeństwa. Inne przydatne akcesoria: uchwyt na bidon oraz bidon na wodę, nóżka do roweru, zapięcie do roweru, plecak lub saszetka, a także oświetlenie.

Jeśli wybierasz się na dłuższą wycieczkę lista będzie znacznie dłuższa. Musisz pomyśleć, choćby o ubraniach na zmianę czy podstawowych narzędziach, które będą przydatne, jeśli rower ulegnie małej usterce (np. łyżki do opon cyz dętka zapasowa).

Lubuskie zaprasza na dwukołową przygodę!

Województwo lubuskie kryje wiele urokliwych miejsc, które warto odkryć na rowerze. Malownicze jeziora, zabytkowe ruiny, parki, lasy i panoramy miast — to tylko niektóre z atrakcji, które czekają na rowerzystów.

Pierwsza propozycja to ścieżka w okolicach Kopalni Babina. Ta malownicza trasa obfituje w przepiękne widoki. Kolejna propozycja to rowerowy wypad dookoła Jeziora Lubniewsko, które łączy się z Lubiążem. Trasa ta gwarantuje relaksującą podróż i wspaniałe widoki na jezioro i okoliczną przyrodę. Dla bardziej zaawansowanych rowerzystów mamy trzecią propozycję-trasę granic Zielonej Góry. To ponad 100-kilometrowa wyprawa, która wiedzie nowymi granicami miasta. Województwo lubuskie pełne jest niespodzianek dla rowerzystów, a każda z proponowanych tras zapewni niezapomniane chwile i pełnię przygody na dwóch kółkach.