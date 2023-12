Wycieczki rowerowe w woj. lubuskim. Gdzie w weekend 16 - 17 grudnia? Pomysły na jednodniową wyprawę

Myślisz nad wyprawę rowerową w woj. lubuskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Proponujemy pomysły na trasy rowerowe. Mogą mieć różne stopnie trudności czy dystansu, dzięki temu każdy może znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 10 tras na wyjazd rowerem w woj. lubuskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w woj. lubuskim przygotowaliśmy na weekend.

Wycieczki rowerowe po woj. lubuskim

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. lubuskim, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Sprawdź wybrane trasy o różnym stopniu trudności. Spokojna wyprawa malowniczym szlakiem, a może coś szalonego i trudnego? W wybranych przez nas trasach każdy znajdzie coś dla siebie. Wybierz plan wycieczki i przygotuj się do wyjazdu. Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 16 grudnia w woj. lubuskim ma być od 4°C do 5°C. Nie powinno padać. W niedzielę 17 grudnia w woj. lubuskim ma być od 5°C do 7°C. Nie powinno padać. 🚲 Trasa rowerowa: niedzielna traska Początek trasy: Witnica

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 45,02 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 58 min.

Przewyższenia: 81 m

Suma podjazdów: 1 508 m

Suma zjazdów: 1 533 m Kys30 poleca tę trasę rowerzystom

Błoto liście wiatr chłód ale mega pozytywnie. Ternen koło 30 km reszta to asfalt. Czas jazdy 2:47 dystans 47.65km z licznika.

Przebieg trasy: Dębno-Grzymiradz-Dyszno-Chłopowo-Chełm Dolny-Warnice-Smolnica-Dębno

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Cisy Boleszkowickie Początek trasy: Witnica

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 36,87 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 19 min.

Przewyższenia: 43 m

Suma podjazdów: 390 m

Suma zjazdów: 390 m Rowerzystom trasę poleca Kys30 Rezerwat Cisy Boleszkowickie leży w powiecie myśliborskim, w gminie Boleszkowice, na południowy zachód od miejscowości Boleszkowice, północny wschód od Namyślina oraz południowy zachód od osady Roztok.

Na wschód od rezerwatu przebiega droga krajowa nr 31, natomiast na południowy zachód od niego biegnie linia kolejowa. Rezerwat jest ogrodzony i dobrze oznakowany.

Cisy Boleszkowice to niewielki rezerwat florystyczny o powierzchni ponad 9ha, założony w 1995 roku głównie w celu ochrony populacji cisów, które w przeszłości zostały w regionie tym mocno przetrzebione. W tej chwili chronionych jest ponad 500 okazów w różnych fazach rozwojowych. Wiek najstarszych z nich szacowany jest na ok. 150 lat.

Poza cisami w rezerwacie dominuje drzewostan mieszany. Występują tutaj m.in. dęby szypułkowe, lipy, jawory oraz sosny i świerki. Bliżej runa leśnego miłośnicy przyrody mogą spotkać urokliwe, aczkolwiek ściśle chronione konwalie majowe i paprotki zwyczajne, gdzieniegdzie malowniczo wije się bluszcz pospolity. Według legendy pierwsze cisy posadzone zostały tutaj przez hrabiego von Finckesteina, który po każdym udanym polowaniu na grubą zwierzynę sadził w tym miejscu cisa, a w związku z tym, że okoliczne lasy były bardzo bogate w zwierzynę wkrótce cisowy zagajnik zamienił się w rozległy obszar leśny.

Przez rezerwat przebiega trasa tematyczna "Parki, Drzewa, Lasy" prowadząca również przez m.in. zespół przyrodniczo-krajobrazowy "Porzecze” oraz Park Krajobrazowy „ Ujście Warty”.

Trasa ta opatrzona jest licznymi tablicami tematyczno-informacyjnymi. W okolicach rezerwatu "Cisy Boleszkowickie" trasa ta łączy się z oznakowanym szlakiem Nordic Walking.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Styczniowa setka Początek trasy: Witnica

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 99,45 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 24 min.

Przewyższenia: 135 m

Suma podjazdów: 2 191 m

Suma zjazdów: 2 177 m Trasę dla rowerzystów poleca Kys30

Pierwszy 100 km wypad w tym roku. Celem dzisiejszej wyprawy jest Kruszarnia w pobliżu Siekierek. Trasę oceniam na trudną ze względu na porę roku i związaną z nią pogodą. Całą trasę jechałem we mgle, czasami siąpił kapuśniaczek, w lesie błoto pośniegowe i topniejące zamarznięte drogi, a forma i morale to nie to samo co w sezonie letnim.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Kijowieckie Lasy Początek trasy: Otyń

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 33,88 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 60 min.

Przewyższenia: 67 m

Suma podjazdów: 1 061 m

Suma zjazdów: 1 051 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Sowa.jakub1 Popołudniowa przejażdżka do lasu kijowieckiego. Starodrzew, piękne stare leśne dukty, bogactwo przyrodnicze lasu mieszanego, leśniczówki, ambony, zające, sarenki. To wszystko spotkało mnie podczas krótkie wycieczki za miasto.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Łęknica - Boxberg (Trasy rowerowe Dolnych Łużyc i Mużakowa) Początek trasy: Łęknica

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 71,1 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 45 min.

Przewyższenia: 71 m

Suma podjazdów: 1 527 m

Suma zjazdów: 1 538 m Dawidos poleca tę trasę

Trasa wiedzie wokół kopalni odkrywkowej Weisswasser - Nochten, nad Jezioro Berwaldzkie (Bärwalder See), które jest pod względem powierzchni (13,6 km2) największym jeziorem Saksonii.

Trasa o zróżnicowanym poziomie trudności - umiarkowany wiatr może utrudnić przejazd na otwartej przestrzeni odkrywki - trasa wiedzie jednak głównie po równinach. START Łęknica OKSIR - kierujemy się na Most Kolejowy - przekraczamy granicę – skręcamy w prawo na ścieżkę rowerową - dojeżdżamy do m. Krauschwitz - dalej ścieżką rowerową kierujemy się do m. Weisswasser - w m. Weisswasser na pierwszych światłach skręcamy w lewo - następnie duże skrzyżowanie w prawo w ul. Wagenfeld Ring, na następnym skrzyżowaniu w lewo w Bautzener Str. - jadąc ciągle prosto docieramy do kopalni odkrywkowej i wieży Am Schwerenberg - mijamy szlaban wkraczamy na trasę rowerową przy kopalni - Nochten - skręcamy w lewo kierunek Boxberg, podążamy tą trasą przez ok 12 km - następnie kierujemy się do Findlingspark Nochten - wracamy stamtąd z powrotem ul. Parkstrasse - do drogi nr 156 na następnym skrzyżowaniu skręcamy w lewo do m. Boxberg -następnie prosto do jeziora Bärwalder See - stamtąd cofamy się do drogi głównej - w prawo w drogę Friedensstrasse - dalej prosto na ścieżkę rowerową - kierunek Rietschen. W m. Rietschen - w lewo kierunek Bad Muskau - przejście graniczne/Most Kolejowy DE/PL - Łęknica OKSIR.

TRASY ROWEROWE DOLNYCH ŁUŻYC I MUŻAKOWA - są serią propozycji zwiedzania regionu okolic Łęknicy, Przewozu oraz Saksonii i Brandenburgii, zostały przemyślane, sprawdzone i przejechane wielokrotnie przez grupę Łęknica się kręci.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Szosowo Początek trasy: Witnica

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 109,82 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 20 min.

Przewyższenia: 105 m

Suma podjazdów: 1 788 m

Suma zjazdów: 1 791 m Kys30 poleca tę trasę rowerzystom Moja pierwsza tegoroczna trasa rowerem szosowym. Za cel stawiam dziś pętlę do Cedyni. Rodzaj dróg tylko asfaltowe :)

Z Dębna do Cedyni jedzie się super- lekkie górki, a juz z Cedyni trochę gorzej bardziej dokuczliwe górki:)

Trasa bardzo ciekawa a wadą tej trasy był rower szosowy który mocno mnie ograniczał i sprowadzał tylko do drogi asfaltowej :)

Przebieg trasy: Dębno-Dargomysl-Chwarszczany-Bileszkowice-Mieszkiwuce-Gozdowice-siekierki-Stary Kostrzynek-Cedynia

Dane z licznika:

dystans: 112.73km

czas jazdy: 3:55:44

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Gogolice Początek trasy: Witnica

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 65,09 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 54 min.

Przewyższenia: 129 m

Suma podjazdów: 1 146 m

Suma zjazdów: 1 267 m Rowerzystom trasę poleca Kys30

Niedzielna trasa po moich okolicach. Miejsca dobrze mi znane ale dziś w nowej odsłonie. Trasa łatwa i zawiera wiele ciekawostek :)

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Santok Początek trasy: Gorzów Wielkopolski

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 32,68 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 44 min.

Przewyższenia: 105 m

Suma podjazdów: 458 m

Suma zjazdów: 445 m Deiv poleca tę trasę Trasa prowadzi z Gorzowa Wlkp. przez Wawrów (Pierwsza historyczna wzmianka o wsi pochodzi z 1319 roku.), Janczewo, Gralewo (Wieś znana z kilku wczesnośredniowiecznych znalezisk, min. znaleziono tu skarb z 985 r., a drugi z 1060-1070 ozdoby miejscowego i skandynawskiego pochodzenia — plecione naszyjniki i tarczowate wisiorki). Santok to jedna z najstarszych miejscowości w Polsce, pierwsza wzmianka pisana o Santoku pochodzi z 1097 roku, natomiast początki grodu santockiego sięgają przełomu VII i VIII wieku., Czechów (We wczesnym średniowieczu Czechów był gródkiem w systemie obronnym linii Noteci i Warty, a nazwa wsi wywodzi się podobno od osadzonych tu Czechów, tworzących załogę grodu, sprowadzonych przez Mieszka I. Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1238 r.). Koniec w Gorzowie Wlkp.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend w Gorzowie Wielkopolskim

🚲 Trasa rowerowa: Radary Początek trasy: Witnica

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 55,69 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 57 min.

Przewyższenia: 106 m

Suma podjazdów: 1 753 m

Suma zjazdów: 1 767 m Trasę dla rowerzystów poleca Kys30

Niedzielna trasa do Chełma Dolnego w poszukiwaniu pozostałości po niemieckich radarach. Trasa bardzo ciekawa tematycznie. Przebieg trasy: Dębno-Grzymiradz-Dyszno-Krężelin-Chłopowo-Chełm Dolny-Warnice-Smolnica-Dębno.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Śladem granitowych kościołów Początek trasy: Witnica

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 22,05 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 29 min.

Przewyższenia: 35 m

Suma podjazdów: 152 m

Suma zjazdów: 155 m Kys30 poleca tę trasę Krótka trasa śladem granitowych kościołów Pierwszym obiektem na trasie jest Kościół Świętego Krzyża w Oborzanach. Zbudowany w XII-XIII wieku z kamieni polnych, jest orientowany i miał charakter budowli obronnej. W 1712 r. dobudowano wieżę do bryły Kościoła. Z pierwotnych wyposażeń nie pozostało nic. Ozdobą świątyni był ołtarz skrzydłowy z 1562 r. z malowidłami Lucasa Cranacha Młodszego, namalowany dla margrabiny Katarzyny Brunszwickiej. Ołtarz drogą wymiany za dzwony w XIX w. trafił do Oborzan. Po II wojnie światowej był mocno podniszczony i został zdemontowany, po kilkudziesięciu latach przekazano ołtarza do konserwacji, gdzie znajduje się do dziś.

Kolejnym obiektem jest Kościół filialny pw św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Wysokiej. Powstał z kostki granitowej i kamieni narzutowych oraz cegły na przełomie XIV i XV w., gotycki. Około 1700 r. , oraz w latach 1880-1890 przebudowany. W czasie drugiej przebudowy postawiono neoklasycystyczną wieżę. Ostatnim obiektem jest Kościół Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych w Dargomyślu. Zbudowany ok. 1260 z fundacji chwarszczańskich templariuszy, z kostki granitowej, orientowany, salowy, bez chóru i wieży zachodniej, z zakrystią od strony północnej. Po raz pierwszy jako parafialny wymieniony w 1385 r., kiedy to biskup kamieński Filip zatwierdził fundację nowego ołtarza w kościele parafialnym w Gorzowie, dokonaną przez plebana z Dargomyśla, Mathiasa Schulte z własnych dochodów (Gorzów był jego rodzinnym miastem). W 1433 r. kościół uległ częściowemu zniszczeniu podczas przemarszu wojsk husyckich. Po 1540 r. przejęła go gmina protestancka. Rozbudowany w 1748 r. o zachodnią część nawową (usunięto wówczas portal główny w ścianie zachodniej) i wieżę, uległ zniszczeniom w 1758 r. podczas bitwy pod Sarbinowem oraz w 1805 r. w wyniku działań wojsk francuskich; następnie odnowiony. Forma dominującej nad zabudową kamiennej wieży kościoła znana jest z płótna gorzowskiego malarza Roberta Warthmüllera (1886), który uwiecznił Dargomyśl w scenie przedstawiającej wizytę króla Fryderyka II Wielkiego. Po pożarze wieży 5 kwietnia 1897 r. została ona częściowo rozebrana. W 1898 r. dobudowano górną część wieży z cegły, którą zakończono drewnianą strzelistą wieżyczką, dobudowano również drewniany chór oraz założono nowy drewniany sufit. Istniejące jeszcze trzy dzwony z XV i XVI w. w czasie II wojny światowej zabrali Niemcy. Wokół kościoła znajdował się do 1945 r. cmentarz grzebalny, ślady jego istnienia są widoczne na murze okalającym cmentarz kościelny.

Nawiguj

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Kochasz rower ale zakupy robisz rozważnie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

Przygotowanie do wycieczki rowerowej

Najważniejszy jest stan techniczny Twojego roweru. Jeśli wybierasz się na swoją pierwszą wyprawę w sezonie, koniecznie zrób przegląd swojego jednośladu. Co warto zrobić przed rozpoczęciem sezonu? W skład przeglądu wchodzi szereg czynności do wykonania. Są to między innymi: sprawdzenie napędu, przerzutek, linek oraz hamulców

dopompowanie kół

wyczyszczenie ważnych elementów

W skład przeglądu wchodzą również inne czynności. Rower powinno się serwisować przynajmniej raz w roku, by mieć pewność, że jest odpowiednio sprawny i by móc cieszyć się nim dłużej. Podczas jazdy mocno eksploatujemy sprzęt, dlatego tak istotne jest, by o niego dbać. Można samodzielnie serwisować swój rower, chociaż do tego wymagana jest odpowiednia wiedza. W Internecie nie brakuje poradników na ten temat. Jeśli jednak wolisz, by Twoim jednośladem zajęli się specjaliści możesz oddać sprzęt do serwisu rowerowego. Taki przegląd najlepiej jest wykonywać przed rozpoczęciem sezonu. Po sezonie też warto o niego odpowiednio zadbać. Pamiętaj, że im bardziej skrupulatnie będziesz dbać o sprzęt, tym dłużej Ci on posłuży. Jeśli Twój sprzęt jest gotowy do użytku, pozostaje Ci zaplanować trasę i ruszać w drogę!

Co zabrać na wycieczkę rowerową?

W zależności od tego, jak długą planujesz wycieczkę, będzie zależeć Twoja lista rzeczy do zabrania ze sobą. Oczywiście na krótkie, jednodniowe wycieczki rowerowe, nie potrzebujemy wielu rzeczy. Sprawa komplikuje się jednak, jeśli planujemy dłuższą wyprawę.

Na wycieczkę rowerową warto ze sobą zabrać: wodę

czapkę z daszkiem lub zwykłą

rękawiczki na rower

uchwyt na telefon do roweru

kask

okulary Oczywiście lista rzeczy na rower będzie zależeć od indywidualnych preferencji. Podstawą będzie wygodny strój sportowy oraz buty. Bardzo wygodną opcją są specjalne majtki, spodenki lub legginsy na rower, które są bardzo miękkie, dzięki czemu możemy uniknąć obtarć i większego bólu. Czapka z daszkiem świetnie sprawdzi się w słoneczny dzień, natomiast zwykła w chłodniejsze dni. Rękawiczki rowerowe zapobiegną obtarciom rąk, a okulary będą chronić Twoje oczy nie tylko przed promieniami słonecznymi ale również przed owadami.

Uchwyt na telefon będzie przydatny, jeśli chcesz swoją trasę śledzić w aplikacji. Kask jest istotny dla Twojego bezpieczeństwa. Inne przydatne akcesoria: uchwyt na bidon oraz bidon na wodę, nóżka do roweru, zapięcie do roweru, plecak lub saszetka, a także oświetlenie.

Jeśli wybierasz się na dłuższą wycieczkę lista będzie znacznie dłuższa. Musisz pomyśleć, choćby o ubraniach na zmianę czy podstawowych narzędziach, które będą przydatne, jeśli rower ulegnie małej usterce (np. łyżki do opon cyz dętka zapasowa).

Lubuskie zaprasza na dwukołową przygodę!

Województwo lubuskie kryje wiele urokliwych miejsc, które warto odkryć na rowerze. Malownicze jeziora, zabytkowe ruiny, parki, lasy i panoramy miast — to tylko niektóre z atrakcji, które czekają na rowerzystów. Pierwsza propozycja to ścieżka w okolicach Kopalni Babina. Ta malownicza trasa obfituje w przepiękne widoki. Kolejna propozycja to rowerowy wypad dookoła Jeziora Lubniewsko, które łączy się z Lubiążem. Trasa ta gwarantuje relaksującą podróż i wspaniałe widoki na jezioro i okoliczną przyrodę. Dla bardziej zaawansowanych rowerzystów mamy trzecią propozycję-trasę granic Zielonej Góry. To ponad 100-kilometrowa wyprawa, która wiedzie nowymi granicami miasta. Województwo lubuskie pełne jest niespodzianek dla rowerzystów, a każda z proponowanych tras zapewni niezapomniane chwile i pełnię przygody na dwóch kółkach.

Wideo Inwestycje w powiecie