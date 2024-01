Wycieczki rowerowe w woj. lubuskim. Gdzie w weekend 3 - 4 lutego? Zobacz podpowiedzi wypraw

Trasy rowerowe po woj. lubuskim

Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 03 lutego w woj. lubuskim ma być od 6°C do 9°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 20% do 22%. W niedzielę 04 lutego w woj. lubuskim ma być od 6°C do 8°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 16% do 28%.

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. lubuskim, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Niedzielna przejażdżka do Sosen. Trasa przebiega różnymi rodzajami dróg: m.in. asfaltowe, kostka, drogi leśne i drogi gruntowe. Przebieg trasy: Dębno, Mostno, Mosina, Sosny i z powrotem. W niedzielne przedpołudnie temperatura mnie nie rozpieszczała: od 2°C na początku trasy do około 10°C na końcu trasy. Dodatkową niedogodnością był kapeć w tylnym kole, który złapałem za Mostnem. Wszystkie te niedogodności wynagrodziły z nawiązką piękne plenery :-) Nawiguj

Fajna trasa na popołudniową krótką przejażdżkę. Fragment t biegnie żółtym szlakiem rowerowym z Czosnówki do Krasówki przez leśnictwo Rudka. Na trasie przejeżdżamy mostem śródleśną rzeczkę - Rudkę. Dziś pogoda była super, słonecznie, choć trochę wietrznie. W lesie jednak nie odczuwało się tego wiatru. Przyroda powoli budzi się do życia, w końcu. Nawiguj

Początek trasy: Witnica

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 33,37 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 45 min.

Przewyższenia: 58 m

Suma podjazdów: 1 178 m

Suma zjazdów: 1 195 m

Kys30 poleca tę trasę rowerzystom

Wycieczka z Dębna do Ostrowca nad jezioro Ostrowieckie. Jezioro Ostrowieckie położone jest 10 km na północny wschód od Dębna, jego powierzchnia zajmuje 121,1 ha. Na jeziorze znajdują się dwie wyspy, z których większa pokryta jest lasem i stanowi od 1985 faunistyczny rezerwat przyrody Czapli Ostrów.

Trasę zaliczam do trudnych gdyż przebiega głównie drogami leśnymi o kiepskiej jakości. Wycieczka zaczyna się i kończy w Dębnie. Po drodze mijamy takie miejscowosci jak: Więcław, Barnówko, Ostrowiec, Dyszno.

Celem wycieczki jest zwiedzenie plaży nad jeziorem Ostrowieckim. Nad pomysłem i projektem czuwała Rada Miejska w Dębnie wraz z burmistrzem. Ten "wspaniały" pomysł zrodził się i powstał w 2013 roku.

Oto orginalny tekst (tzw. propaganda sukcesu) ze strony Urzędu Miasta: "W Ostrowcu zagospodarowano część plaży nad jeziorem. Wyznaczono dwa miejsca do biesiadowania. Pierwsze bez zadaszenia składa się z paleniska, wokół którego ustawiono ławki oraz trzy stoły piknikowe. W drugim wykonano drewnianą altanę oraz dodatkowo zamontowano stojaki na rowery. Teren został wyposażony w kosze na odpady. Postawiono też dwie przenośne toalety podłączone do sieci sanitarnej, w tym jedna jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Cały teren został oddzielony drewnianym ogrodzeniem" .

Wszystko ładnie i pięknie, tylko że brak tu kąpieliska o tym z pozoru błahym szczególe urzędnicy zapomnieli :-) Pozwolę sobie tu zacytować nieśmiertelny tekst z filmu najsłynniejszego prześmiewcy PRL-u S. Barei

"i niech się inni wstydzą, to nie jest nasze ostatnie słowo" :-))))))

Nawiguj