Wyciek kwasu solnego w jednym z zakładów w Kostrzynie nad Odrą. Na miejscu siedem zastępów straży pożarnej

W czwartek, 10 czerwca, strażacy dostali zgłoszenie o wycieku kwasu solnego w jednym z zakładów produkcyjnych przy ul. Fabrycznej w Kostrzynie nad Odrą. Wyciek był na tyle poważny, że pracownicy nie zdołali samodzielnie nad nim zapanować. Na miejsce wysłano siedem zastępów straży pożarnej.Zgłoszenie do dyżurnego trafiło przed południem. Strażacy ubrali specjalne kombinezony, zabezpieczające ciało i drogi oddechowe. Przystąpiono do przepompowywania kwasu do innego zbiornika. Później zajęto się neutralizacją kwasu, który wyciekł na terenie hali magazynowej. W akcji brali udział m. in. strażacy ze specjalnej grupy ratownictwa chemicznego. Wideo: W Kostrzynie nad Odrą próbowano zorganizować nielegalne wyścigi uliczne. Interweniowała policja

KM PSP Gorzów Wlkp.