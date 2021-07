Wyjątkowy kościółek w Kalsku pod Międzyrzeczem jest w trakcie remontu. To unikat

Kościół pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Kalsku to wyjątkowy przykład budowli łączącej konstrukcję zrębową i szkieletową, wyróżniający się unikalnym kształtem okien. Po prostu, co rzadko się spotyka, za ołtarzem okna są owalne.

Pierwszy kościół został tutaj wzniesiony przez cystersów, do których wieś należała od 1390 r. Nie jest znany jego dokładny czas budowy, ale wiadomo, że początkowo miał status parafialnego, a z czasem został włączony do parafii w Rokitnie. I tak pozostało do dziś. Kolejny kościół cystersi wybudowali w 1661 r., po tym jak przejęli parafię w Rokitnie. W 1688 r. świątynia oraz zabudowa wsi zostały zniszczone na skutek pożaru.