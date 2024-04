Wyłączenia prądu w lubuskim. Gdzie 10.04 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu?

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (10.04 22:04) nie ma prądu w lubuskim?

Kuligowo, Marianowo, Żółwin. 10.04 od godz. 20:37 do 23:00

Planowane wyłączenia prądu w lubuskim

powiat żarski

Lubanice: od 1 do 27A, od 77 do 106, OSP, działki nr: 22/5, 47, 49/2, 50/7, /8, 106, 365/1, 388, 391, 393/2, 394/19, 21, 396/7, 590.

11.04 od godz. 8:00 do 14:00

Rusocice: cała wieś.

11.04 od godz. 8:00 do 14:00

12.04 od godz. 8:00 do 14:00

Żary: ul. Bukowa, ul. Kolumny Paryskiej, ul. Zgorzelecka: 18A, 20, 22, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 43D.

11.04 od godz. 8:30 do 13:30

Podła Góra: od 1 do 8, od 19 do 23.

12.04 od godz. 8:00 do 14:30