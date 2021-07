Wyłączenia prądu w lubuskim. Gdzie 10.07 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie obecnie (10.07 1:07) nie ma prądu w lubuskim?

powiat krośnieński

Gubin ul. Batalionów Chłopskich, Tobruk, Różana, Rycerska, Platanowa, Żwirki i Wigury, Szkolna, Malczewskiego, Złota

10.07 od godz. 1:05 do 4:30

Gubin ul. Batalionów Chłopskich, Miodowa, Generała Sikorskiego, Podgórna, 1 Maja, Partyzantów, Jana Sobieskiego

10.07 od godz. 1:05 do 4:30

Planowane wyłączenia prądu w lubuskim

Zielona Góra

miejscowości Zielona Góra ul. Kożuchowska 12a do 20e (parzyste), 19 a do 29 (nieparzyste), działka 144/6, Maciejowicka, Olbrychta 8, Szczekocińska 15, 16, 17 do 27 (nieparzyste)

12.07 od godz. 8:30 do 13:00

miejscowości Zielona Góra ul. Ochla-Makowa 5, 7, 13, 17, działki 278/17, 278/19

14.07 od godz. 8:00 do 14:00

miejscowości Zielona Góra ul. Chrobrego działka 243, pawilon, Dworcowa 37, 37b, 39, sklep

14.07 od godz. 8:30 do 13:30