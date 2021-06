Wyłączenia prądu w lubuskim. Gdzie 1.07 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Planowane wyłączenia prądu w lubuskim

powiat żarski

Brody, ul. Szkolna 27 do 110, ul. Podgórze 1 do 9, ul. Stoczki 1 do 9

7.07 od godz. 8:30 do 14:00

Brody, ul. Szkolna 112 do 178, ul. Akacjowa 1a

8.07 od godz. 8:30 do 14:00

Żary: ul. Wojska Polskiego od 53 do 69 (nieparzyste), 130, 130A, B, D, F, I, 132B, działki nr 22/2, /4, /5, /6, /13, /32, 35/11, /12, 280/13; ul. Józefa Hallera cała.

1.07 od godz. 8:30 do 14:00

Chocicz; Chocimek.

1.07 od godz. 9:00 do 11:00

Zielona Góra

miejscowości Zielona Góra ul. Batorego 69a, Rusałki, Źródlana 69a, działka 124

1.07 od godz. 8:00 do 14:00

miejscowości Zielona Góra ul. Przylep-Pilotów działka 9/26

1.07 od godz. 8:30 do 12:30