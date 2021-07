Wyłączenia prądu w lubuskim. Gdzie 13.07 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Planowane wyłączenia prądu w lubuskim

powiat nowosolski

Przyborów, 41 do 76, Wólka Bodzechowska, 120 do 127

22.07 od godz. 8:30 do 14:00

miejscowości Popęszyce 16a, 16b, 18, 20 do 33, działka 37/2

14.07 od godz. 8:30 do 14:30

powiat zielonogórski

Sulechów: ul. Prusa od 33 do 53 (nieparzyste), działka nr 161/2; ul. Wiejska 16, 17.

13.07 od godz. 8:00 do 12:00

miejscowości Droszków ul. Brzoskwiniowa działki 404/5, 404/7, Dębowa 12, Słoneczna 1, 3, 2 do 16 (parzyste), działki 149/1, 153/6

13.07 od godz. 8:30 do 13:00

powiat żagański

miejscowości Jurzyn, Zimna Brzeźnica 1 do 5b, 33 do 40, działki 4/2, 54/2, 58/9, 59/6

13.07 od godz. 8:00 do 14:00

14.07 od godz. 8:00 do 14:00